Tout ce qu’il faut savoir la facture acquittée

La facture acquittée fait partie du quotidien des entrepreneurs dans les transactions commerciales. On appose la mention « acquittée » sur une facture qui a été réglée par l’entrepreneur suite à la livraison des biens ou la prestation du service. Cette mention implique que les deux parties ont rempli leurs obligations dans le cadre de la transaction commerciale.

Cependant avec l’avènement du tout numérique, il est désormais de moins en moins courant d’apposer un cachet avec la mention « acquittée ». Le processus de facturation est désormais automatisé grâce à des logiciels de facturation qui permettent de faciliter les démarches des entrepreneurs.

Qu'est ce qu'une facture acquittée ?

La facture acquittée permet à l’entrepreneur de confirmer que le paiement a bien été effectué. Il s’agit d’un document comptable qui fournit une preuve que le paiement a été reçu par le fournisseur des biens ou le prestataire du service.

Cependant, la facture acquittée est encore en vigueur dans certains cas de figure notamment lors d’une demande de prêts auprès d’un banquier. Il peut également être demandé par des organismes publics pour les demandes de subventions, notamment envers les structures associatives.

Est-ce que la facture acquittée est obligatoire ?

Il est à noter que la facture acquittée n’a pas de caractère obligatoire. Un expert-comptable peut attester d’une liste de dépenses payées. Le commissaire au compte peut également certifier un document comptable. Par ailleurs, une copie des relevés bancaires peuvent faire apparaître les dépenses qui ont été réalisées. Donc la facture acquittée n’est pas nécessairement obligatoire et une preuve du paiement peut-être transmis aux créanciers via ces deux dernières solutions explicités.

Quelles sont les différentes mentions qui doivent apparaître sur la facture acquittée ?

La facture acquittée doit faire apparaître certaines mentions obligatoires :

Le terme « acquitté » doit apparaître sur la facture.

Date du paiement.

Moyen de paiement (espèces, cartes de débit ou de crédit, virement bancaire…).

Référence du règlement.

Voici un exemple d’une facture acquittée

Obtenir le paiement de ses factures avec GoCardless

Une facture peut-être acquittée avec une solution de paiement en ligne comme celle de la fintech GoCardless. Envoyer une facture à l’encontre du client est la procédure habituelle pour se faire payer. Le client devra effectuer un virement vis-à-vis de son créancier. Cependant, ce processus permet au client d’avoir un contrôle complet sur le processus de facturation. Ainsi, 58 % des paiements de factures des petites entreprises sont à l’initiative du client (chèques, espèces, virements bancaires…).

Gocardless est une solution de paiement en ligne qui permet de collecter directement les paiements des factures sur le compte bancaire des clients. Il s’agit d’un moyen de paiement très facile à mettre en place et peu coûteux. Cela peut être utilisé pour les paiements récurrents et ponctuels.

L’entrepreneur devra simplement définir une date d’échéance de paiement et le montant total. GoCardless s’occupe du processus de paiement de la facture et permet que cette dernière soit acquittée. Cela permet de réduire de manière considérable les impayés et les retards de paiement. Les résultats sont au rendez-vous avec 97,1 % des paiements avec GoCardless qui sont collectés à la date d’échéance. Ainsi, la fintech est un véritable allié des entrepreneurs pour garantir qu’une facture soit acquittée.

Par ailleurs, la solution de paiement en ligne est compatible avec plus de 300 partenaires dont Sage qui est un logiciel de facturation. L’entrepreneur pourra optimiser à la fois son processus de paiement et également de facturation.