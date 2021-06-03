Intérêt de recourir à l’Excédent Brut d’Exploitation

Il est important d’avoir un aperçu de la rentabilité de son entreprise, il existe pour cela plusieurs indicateurs comptables comme l’Excédent Brut d’Exploitation. Cet indicateur comptable permet à tout entrepreneur de mesurer la rentabilité dégagée par son activité professionnelle.

Cette donnée comptable est mesurée sur une période donnée et ne prend pas en compte certaines données comme les charges exceptionnelles par exemple.

Définition de l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE)

On définit l’Excédent Brut d’Exploitation comme les ressources d’exploitation que l’entreprise dégage sur une période donnée. Cette donnée détermine la valeur ajoutée que l’entreprise produit pour elle-même et ses investisseurs. L’Excédent Brut d’Exploitation est une donnée très importante pour pouvoir analyser de manière précise le compte de résultat.

On retrouve l’Excédent Brut d’Exploitation dans les comptes annuels de l’entreprise et dans les documents servant à établir le prévisionnel de la société. L’EBE est également mis en avant dans les soldes intermédiaires de gestion.

On calcule l’EBE de plusieurs manières, il existe une méthode très facile pour calculer cet indicateur. Le calcul se base à partir du chiffre d’affaires hors taxes de la société, cette donnée est présente dans le compte de résultat. Il est également possible de calculer cet indicateur à travers un logiciel de comptabilité comme celui d’Axonaut.

Voici deux formules qui vous permettront de calculer l’EBE, à partir du chiffre d’affaires ou de la valeur ajoutée :

Calcul à partir du chiffre d’affaires :

EBE = Chiffre d’affaires – achat de marchandises et de matières premières – charges extérieurs (factures énergétiques, loyer, assurance …) – charges liés aux intervenants extérieurs (consultants, comptables, avocat …) - impôts et tout types de taxes – salaires et charges sociales.

Calcul à partir de la valeur ajoutée :

EBE = Valeur ajoutée + Subventions d’exploitation – impôts et Taxes – charges liés au personnel

Il est également possible de calculer l’EBE à partir du résultat net comptable. On calcule l’EBE sur un exercice comptable comme par exemple lors de la clôture des comptes.

Quel est l’utilité de l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) ?

Le calcul de l’EBE sera particulièrement utile pour plusieurs cas de figure :

Comptes annuels : l’EBE sera particulièrement utile pour établir un bilan annuel de l’entreprise. Cela permettra d’avoir un aperçu de la direction que prend l’entreprise et de se projeter dans les années à venir. On peut détecter à travers l’EBE certains dysfonctionnement internes qui pourront être rectifiés dans le futur.

Création d’entreprise : cette donnée sera particulièrement utile lorsqu’un créateur d’entreprise souhaite effectuer une demande de prêt auprès d’un banquier. Le banquier pourra demander le prévisionnel financier du créateur d’entreprise.

Reprise d’entreprise : l’EBE permet à un repreneur d’entreprise d’avoir une vision globale de la rentabilité de l’entreprise. Par ailleurs, il permet au propriétaire de l’entreprise qui souhaite vendre son activité, de valoriser son entreprise. L’EBE est notamment un indicateur comptable incontournable pour la reprise d’une entreprise.

Réduction des coûts de l’entreprise : L’EBE permet à l’entrepreneur de réduire les coûts de son entreprise.

Que signifie un Excédent Brut d’Exploitation négatif ?

Un EBE négatif signifie que l’entreprise n’est pas rentable. En effet, un EBE négatif détermine que le chiffre d’affaires ne permet pas de compenser les charges qui sont générées par l’activité économique de l’entreprise. On parle d’un point de vue d’insuffisance Brut d’Exploitation.

Exemple d’interprétation de l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE)

Prenant une entreprise qui réalise le même chiffre d’affaires sur deux exercices comptables. On constate un EBE de 10 % la première année puis celui-ci passe à 12 % l’année suivante. On peut interpréter ce chiffre comme étant une meilleure maîtrise de la masse salariale, ou de meilleures négociations de prix des marchandises auprès des fournisseurs. Car cet indicateur se base sur l’exploitation de l’entreprise.