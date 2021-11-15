Délai d’un virement bancaire international

Vous souhaitez envoyer de l’argent à l’étranger ? Le virement international est probablement la solution qu’il vous faut. Pour ne pas avoir de mauvaise surprise, découvrez combien coûte un virement bancaire international et quel est le délai d’exécution.

Qu’est-ce qu’un virement international ?

Commençons par clarifier ce que l’on appelle communément un virement bancaire international. Un virement bancaire est un transfert d’argent réalisé entre deux comptes. Une somme d’argent est ainsi déplacée de manière dématérialisée depuis un compte émetteur vers un compte bénéficiaire.

Pour être qualifié d'international, un virement bancaire doit remplir quelques critères. Déjà, le détenteur des 2 comptes ne doit pas être une personne unique.

De plus, un des deux comptes doit être domicilié en dehors de France. On peut distinguer deux situations :

Le virement est réalisé en euros entre un compte bancaire français et un compte bancaire situé dans la zone SEPA. Dans ce cas, on ne parle généralement pas de virement international à proprement parler mais plutôt d’un virement SEPA.

Le virement est réalisé en devise étrangère entre un compte français et un compte domicilié dans un autre pays, que ce soit un pays de l’Union Européenne ou ailleurs dans le monde. Ces virements utilisent le réseau international SWIFT. Dans ce cas, on parle de virement hors SEPA ou de virement international.

Voici deux exemples de virements internationaux :

Vous envoyez 100 euros sur un compte en livres sterling domicilié au Royaume-Uni ;

Un ami vous envoie 100 dollars américains depuis son compte aux Etats-Unis vers votre compte français en euros.

Les frais de virement international

Le virement international est une solution quasi-indispensable pour transférer de l’argent à l’étranger. Mais combien coûte un virement bancaire international ?

Les frais de virement bancaire international peuvent se décomposer en deux parties :

Une commission fixe par transaction et/ou une commission variable en fonction du montant transféré ;

Des frais de change.

Les montants de ces frais sont établis librement par les établissements bancaires. Une même banque peut également pratiquer différents tarifs entre les virements demandés en agence et ceux réalisés en ligne.

Voici quelques indications pour vous donner un ordre de grandeur :

Frais de commission :

La commission pour un virement bancaire international réalisé en autonomie sur internet s'élève généralement entre 10 et 20 euros.

En agence, la commission est davantage exprimée en pourcentage, souvent aux alentours de 0,1 % du montant envoyé. Ce pourcentage peut également être encadré par un montant minimum et un plafond (souvent autour de 70 €).

Frais de change : A cela s’ajoutent les frais de change qui peuvent varier en fonction des devises mises en jeu. L’ordre de grandeur des frais de change est souvent le même que pour la commission, à savoir 10 à 20 € ou un tarif proportionnel de 0,1 % du montant du virement.

Bon à savoir : Les tarifs ci-dessus concernent les banques dites traditionnelles. En vous tournant vers les banques en ligne ou les nouvelles entreprises de la FinTech, vous pourrez obtenir de meilleurs tarifs !

Qui paie les frais de virement international ?

Est-ce l’émetteur ou le récepteur qui doit régler le coût d’un virement international ? En fait, les frais peuvent être partagés entre des frais d’envoi (à charge de l’émetteur) et des frais de réception (à charge du bénéficiaire).

La répartition entre frais d’envoi et frais de réception dépend de l’option de virement international choisie :

SHA (Shared ou Partagé) : Les frais sont alors partagés entre l’émetteur et le bénéficiaire ;

OUR (Notre) : L’émetteur prend en charge l’intégralité des frais et le bénéficiaire ne paie rien ;

BEN (Bénéficiaire) : Le bénéficiaire prend en charge l’intégralité des frais et l’émetteur ne paie rien.

Le délai pour un virement bancaire international

Contrairement à un virement SEPA qui est exécuté en 1 à 3 jours ouvrés (voir immédiatement dans le cas d’un virement instantané), le virement international hors SEPA nécessite plus de temps.

En général, prévoyez 5 jours ouvrés pour exécuter un virement international. Attention, si le virement international est demandé en week-end, le délai de traitement ne commencera qu’au jour ouvré suivant.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider pour vos paiements ad hoc ou récurrents.