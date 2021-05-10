L’entreprise enregistre ses différentes opérations financières sur le compte comptable. Il s’agit d’un document comptable incontournable et réglementé. Le compte comptable permet à l’entrepreneur de tenir efficacement ses comptes et d’avoir un aperçu global de l’activité financière de son entreprise. Il s’agit d’un document qui doit respecter plusieurs critères et normes avec une numérotation des comptes.

Définition du compte comptable

Le compte comptable doit respecter des normes bien précises, telles que le Plan Comptable Général (PCG). Il comprend les comptes qui se situent au sein du bilan et du compte de résultat, qui sont utilisés en comptabilité.On attribue à chaque compte un libellé du compte, c'est-à-dire un nom qui sera utilisé avec un numéro d’identification. A savoir que le premier chiffre qui se situe dans le numéro d’identification indique le numéro de classe auquel l’opération sera répertoriée. Il est très important de connaître chaque compte, afin de pouvoir répertorier les différentes opérations de l’entreprise correctement.

La liste des différents comptes comptables

Il y a 7 types de compte au sein du compte comptable, chaque compte est numéroté selon sa nature :

Classe 1 : comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilés)

Classe 2 : comptes d'immobilisation

Classe 3 : comptes de stocks (marchandises et matières premières)

Classe 4 : comptes de tiers : Etat (TVA, Impôt), URSAFF,

Classe 5 : comptes financiers (banques)

Classe 6 : comptes de charges (ventes, recettes …)

Classe 7 : comptes de produits

Chaque classe de compte dispose d’un numéro bien précis. On dénombre ainsi, près de 200 comptes dont le numéro se constitue de la manière suivante :Prenons par un compte qui se situe dans la classe de compte numéro 7. Au sein de cette classe de compte, il peut y avoir plusieurs variations comme par exemple :- 71 Production Stockée (ou Déstockage)Au sein du compte 71, l’entreprise a constaté une variation des stocks, il le répertoria dans le compte 713.

713 Variations de stocks (en-cours de production, produits)7133 Variations des en-cours de productions de biens71331 Produits en cours71335 Travaux en cours

Un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage vous aidera à établir un compte comptable et répertorier les différents sous-comptes relatifs à l’activité de votre entreprise.

L’entreprise qui effectue sa comptabilité, pourra sélectionner les comptes qu’elle aura besoin, afin de pouvoir constituer son propre plan comptable. Le plan comptable de chaque entreprise est bien entendu différent et chaque numéro de compte sera répertorié sur le bilan ou le compte du résultat.

Le document comptable doit comporter suffisamment d’informations pour permettre l’enregistrement des différentes opérations. Il est possible d’effectuer une subdivision lorsque le compte n’est pas disponible, afin de pouvoir enregistrer les différentes opérations.

Réglementation du compte comptable

Un cadre réglementaire précis a été défini concernant le compte comptable. Le compte comptable, fait partie intégrante de la réglementation relative à la normalisation comptable qui s’applique sur le territoire français. Cette réglementation a été mise en œuvre par l’Autorité des normes comptables et définit l’ensemble des normes comptables, qui s’appliquent aux entreprises immatriculées en France.

Les avantages du compte comptable

Le compte comptable a plusieurs avantages pour l’entreprise :

- Permet de transmettre les informations économiques et financières de l’entreprise aux actionnaires, comptables, dirigeants, autorités fiscales, actionnaires…

- Normalisation de la transmission des différentes informations- Confiance envers les différents acteurs que ce soit les clients, actionnaires, banques, fournisseurs et circulation de l’information Le compte comptable permet notamment de trouver les bons comptes et d’enregistrer une écriture.