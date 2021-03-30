Définition et calcul du coût de revient

Un entrepreneur dispose de plusieurs indicateurs comptables pour pouvoir mesurer la rentabilité de son entreprise et savoir dans quelle direction son activité se dirige. Plusieurs indicateurs existent dont le coût de revient, qui permet de mesurer l’ensemble des charges directes et indirectes qui ont été engagées pour la production d’un bien ou d’un service.

Cet indicateur est incontournable pour la bonne gestion d’une entreprise, que ce soit une entreprise spécialisée dans les services, le commerce ou la production de biens. Cependant, le calcul peut s’avérer être complexe et nécessite de connaître plusieurs notions élémentaires dans le domaine de la comptabilité.

Définition du coût de revient

On définit le coût de revient comme l’ensemble des charges qu’elles soient directes et indirectes, qu’une entreprise doit payer pour produire un bien ou un service. Cet indicateur est imputé sur le chiffre d’affaires que le bien produit ou le service génère, afin de déterminer sa rentabilité.

On nomme également le coût de revient comme le coût unitaire, que l’on peut définir brièvement de la manière suivante : la somme des charges directes et indirectes que l’entreprise doit verser afin de produire ou distribuer un bien ou un service, que l’on soustrait sur le chiffre d’affaires que le bien ou le service rapporte à l’entreprise.

Quel est l’intérêt du coût de revient ?

Un entrepreneur doit connaître le coût de revient afin de pouvoir adapter sa tarification à ses prospects et clients. Il est indispensable de pouvoir planifier le chiffre d’affaires et déterminer les potentielles dépenses qui seront engagées. Cela permettra d’anticiper le bénéfice qui sera généré et également de connaître les différentes niches qui ne seront pas rentables.

Cet indicateur permettra au chef d’entreprise de savoir quelles charges pourront être diminuées et cet indicateur s’applique sur tous les secteurs d’activités. En effet, cet outil comptable sera très utile pour le secteur de la production, des services ou de la construction.

Cet indicateur est composé de plusieurs éléments comme :

Les coûts de production : il s’agit des charges qui se rapportent à la production du bien ou du service comme les coûts de main d’œuvre, le loyer, l’entretien des locaux …

Les coûts d’achat et d’approvisionnement : il s’agit de l’achat de matières premières, de frais de livraison…

Les charges liées à la distribution : il peut s’agir des dépenses comme la publicité, le marketing…

On peut également citer les dépenses administratives.

On subdivise ces différents coûts pour le calcul comme étant les charges directes et indirectes.

Le calcul s’effectue à travers l’addition des charges directes et indirectes et par la suite, la division par l’ensemble des quantités produites. Concernant le calcul, il s’effectue de la manière suivante :

Ensemble des charges directes et indirectes/Quantités produites = Coût de revient

Il est essentiel de différencier les charges directes et indirectes.

Les charges directes : les charges directes sont les charges qui sont directement incorporées dans la production du bien ou la prestation du service. Il s’agit notamment des charges d’approvisionnement comme les matières premières pour la fabrication du produit et les charges pour la production (consommation d’énergie comme le carburant, l'électricité, le personnel …).

Les charges indirectes : on définit ce type de charge comme étant celles qui ne sont pas directement liées à la production du bien ou la réalisation du service. Il peut s’agir de frais comme les loyers, la publicité, les abonnements internet et téléphoniques…

Il est essentiel d’avoir les meilleurs outils afin de pouvoir calculer le coût de revient sur chaque produit et/ou service. Un logiciel de comptabilité en ligne comme celui de Sage vous permettra d’automatiser ce processus.