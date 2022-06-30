Comptabilisation facture de fournisseur étranger

Lorsqu’on importe ou exporte à l’étranger, arrive l’épineuse question de la comptabilisation d’une facture fournisseur à l’étranger. Ainsi, une facture dans le domaine transitaire nécessite une comptabilisation particulière. La comptabilisation d’une facture de fournisseurs ou de clients basés à l’étranger nécessite un processus d’isolation.

On parle d’une tenue de comptabilité isolée pour pouvoir effectuer l’enregistrement des comptes pour les achats de matières premières, de marchandises ou autres. L’entrepreneur devra prendre en considération les opérations comptables relatives à la TVA qui différent dans le cadre d’une comptabilisation d’une facture fournisseur à l’étranger. Voici quelques éléments de réponses pour démystifier ces opérations. Ces informations sont non-exhaustives et visent seulement à apporter certains éclaircissements.

Par rapport à la méthode de comptabilisation d’une facture de fournisseur étranger pour l’importation, il faudra différencier les achats au sein de l’Union européenne et hors Union européenne.

Acquisition dans l’Union européenne : cet achat fait l’objet d’une facturation de la TVA, ce qui veut dire que l’entrepreneur devra collecter et déduire la TVA sur la facture. Il faudra neutraliser deux comptes de TVA soit les sous-comptes 44566 et 4452. L’entrepreneur devra procéder au débit du compte de la classe 6 concerné et créditer le compte 401 « fournisseurs ».

Acquisition hors Union européenne : il faudra effectuer la comptabilisation de la facture du fournisseur étranger basé hors de l’Union européenne avec les comptes suivants :

Compte 601 : achats de matières premières ou compte 607 ( « achats de marchandises » ).

Pour la TVA, la comptabilisation s’effectue sur le principe de l’auto liquidation, mais sous certaines conditions. L’entrepreneur devra obtenir les informations nécessaires auprès de la douane.

Généralement, le processus de comptabilisation de la facture du fournisseur à l’étranger est plus simple que celle de l’achat de matières premières ou de marchandises. Il faudra débiter les comptes suivants :

Le compte 411 du nom de « clients ».

On crédite un compte de la classe 7.

Il faudra également différencier une livraison de biens dans l’Union européenne et hors Union européenne. Pour une livraison intracommunautaire, il faut que les deux entreprises soient assujettiesà la TVA.

Il est vivement conseillé de se rapprocher d’un professionnel pour pouvoir comptabiliser dans les meilleures conditions une facture fournisseur à l’étranger.

Effectuer la comptabilisation d’une facture de fournisseur à l’étranger avec des outils dédiés

Lorsque le volume de factures est important, il peut être fastidieux de devoir effectuer la comptabilisation des factures fournisseur étranger. L’entrepreneur peut se procurer un outil de gestion comme le logiciel de comptabilité et de gestion de celui de l’entreprise Sage pour pouvoir faciliter le processus.

Bien entendu, dans le cadre par exemple d’une exportation de marchandises, il faudra penser au processus de facturation pour le fournisseur basé à l’étranger. Une solution de paiement comme GoCardless propose de traiter les transactions à l’international.

Il peut être fastidieux pour les PME de devoir collecter les paiements du client qui se situe à l’international. Il existe de nombreuses barrières pour pouvoir effectuer un paiement international pour un client étranger. GoCardless permet aux entrepreneurs de recevoir des paiements à l’international dans plus de 30 pays au taux de change réel. La solution de paiement de la fintech GoCardless propose un dispositif de paiement qui permet de recevoir un paiement comme un compte professionnel local du pays du client avec lequel l’entrepreneur a une relation commerciale.

Il y ainsi de nombreuses procédures administratives pour pouvoir recevoir des paiements sur un nouveau marché. Il est essentiel pour l’entrepreneur de devoir ouvrir un compte local, effectuer des démarches et devoir respecter certaines normes en vigueur. L’entreprise GoCardless propose une solution clé en main avec des paiements qui sont 75 % moins chers que Paypal pour un transfert international de 5 000 $.