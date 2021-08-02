Comment choisir une solution de paiement ?

Avoir un site marchand nécessite une bonne gestion de différents aspects, que ce soit la mise en place de mentions légales, d’une politique de confidentialité, d’un gestionnaire de contenu performant et bien évidemment une solution de paiement en ligne pour votre entreprise, s'il s’agit d’une boutique en ligne.

La mise en place d’une bonne solution de paiement en ligne est indispensable, pour permettre à votre entreprise de proposer une expérience viable à vos clients. Cela peut sembler difficile à mettre en place et il sera nécessaire d’effectuer certaines opérations, ainsi que différentes manipulations techniques. Cet article évoque la manière d’intégrer une solution de paiement en ligne pour votre entreprise.

Obtenir un contrat de vente à distance

Il est nécessaire pour mettre en place une solution de paiement en ligne pour une entreprise, de souscrire un contrat de vente à distance. Également, appelé contrat VAD, il permet d’établir une relation contractuelle entre l’entreprise e-commerçant et l’établissement de paiement.Le contrat VAD, permet à l’entreprise utilisatrice de la solution de paiement en ligne, d’effectuer un transfert de fonds, depuis le compte de ses différents clients vers un compte d’exploitation. Cette solution de paiement en ligne, permet aux clients de payer les commandes par le biais d’une carte bancaire. Plusieurs moyens sont disponibles pour tout entrepreneur, concernant la mise en place du contrat VAD : la banque traditionnelle ou via un établissement de paiement. L’entreprise a la possibilité d’établir un contrat de vente à distance avec sa banque. Ainsi, l’entrepreneur pourra se rapprocher de sa banque pour le déploiement de la solution et des fonctionnalités, pour permettre la mise en place un paiement sur son site internet. L’entrepreneur pourra également opter pour un contrat VAD, avec un établissement de paiement. Lors du choix du prestataire de paiement, le contrat VAD sera ouvert, avec un déploiement technique de la solution de paiement, sur le site internet de l’entreprise.

Combien coûte la mise en place d’une solution de paiement en ligne ?

L’ouverture du contrat peut prendre jusqu’à 48 heures, voir plusieurs semaines pour l’ouverture d’un contrat VAD, auprès d’une banque traditionnelle. Le coût du contrat est variable, certains établissements facturent à la prestation et d’autres contrats peuvent être entièrement gratuits.

Zoom sur le contrat PSP

Le contrat PSP signifie, « Prestataire en Solution de Paiement ». Il s’agit d’un contrat établi entre une banque et un entrepreneur, qui souhaite avoir un module de paiement sur son site internet. Après avoir choisi la banque pour intégrer une solution de paiement en ligne, il sera nécessaire de signer un contrat de Vente à distance. Il s’agit d’un contrat qui permet d’utiliser le terminal bancaire de la banque comme dispositif de paiement, pour le site internet.

Les différents moyens de paiement disponibles

Ainsi, une entreprise peut intégrer une solution de paiement par carte bancaire, il existe plusieurs fournisseurs qui proposent des dispositifs sécurisés, comme Mangopay. De nombreux sites internet proposent la possibilité d’intégrer un dispositif de paiement sécurisé par carte bancaire, conforme à la réglementation en vigueur. Le visiteur pourra saisir ses informations bancaires et sera immédiatement débité.

L’entreprise peut également établir un dispositif de virement en ligne. Il existe également des dispositifs de paiement pour effectuer des virements bancaires sans carte bancaire ou des paiements par le biais d’un Smartphone.

Quels sont les moyens disponibles pour intégrer une solution de paiement en ligne ?

Il est possible de créer un site internet en ayant recours à des professionnels. Il peut s’agir d’un auto entrepreneur ou d’une agence web. Le professionnel utilisera des logiciels pour effectuer l’intégration de la solution de paiement en ligne. Ainsi, l’agence web ou le professionnel s’occupera de la création de la boutique et placera la solution de paiement adéquat.

L’entrepreneur peut également opter pour une solution de portefeuille électronique, pour recevoir des virements bancaires. Cette option est beaucoup plus facile à mettre en œuvre.

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