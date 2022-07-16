Associations : solutions pour collecter de l’argent en ligne

Une structure associative peut mettre en place un service en ligne pour collecter de l’argent. Comment collecter de l’argent en ligne est une nécessité pour pouvoir contribuer au fonctionnement optimal de l’association. En dehors des cotisations des adhérents, la vente de produits ou services de manière occasionnelle, la collecte des dons fait partie intégrante de l’activité de la structure associative.

La collecte des dons doit passer par plusieurs étapes pour pouvoir fournir un service de qualité aux futurs donateurs. Bien entendu, les collectes de dons traditionnelles en espèces peuvent être relativement efficaces. Mais la prise en compte d’une solution de collecte des dons en ligne permettra d’augmenter de manière le volume de dons à destination de la structure associative. À l’heure d’internet et du numérique, comment collecter de l’argent en ligne est un élément que tout gestionnaire de structure associative doit prendre en considération.

Il existe plusieurs manières pour une association pour collecter de l’argent en ligne

Mettre en place un lien de paiement : les possibilités qu’offrent le digital permettent de mettre en place un lien de paiement pour faciliter la collecte de dons pour une association.

Signer l’email avec un appel à l’action : si l’association a mis en place une newsletter, il est possible de mettre en place un appel à l’action au sein d’email. Cela consiste à mettre en place un lien qui permet de collecter de l’argent dans la signature de l’email.

Utiliser les réseaux sociaux : les réseaux sociaux constituent un levier puissant et efficace pour collecter des dons en ligne. Il suffira de publier un post viral et de mettre un lien pour pouvoir commencer le processus de collecte.

Mettre en place un appel aux dons sur le site internet : si l’association dispose d’un site internet, il est possible de mettre en place un appel à l’action sur le site internet. Ainsi, il suffit de mettre en place un bouton d’action qui permet au donateur d’être redirigé vers une page dédiée à la collecte de dons.

Le financement participatif : également appelé Crowfunding, le financement participatif est un levier puissant pour collecter de l’argent en ligne. Le principe consiste à mettre en avant le projet associatif et de définir un budget. Il est possible de proposer des contreparties aux donateurs et de collecter les fonds en ligne. L’objectif consiste à mobiliser une communauté apte à investir dans le projet associatif et de communiquer régulièrement avec cette même communauté en fournissant des mises à jour sur l’évolution du projet.

Quels services en ligne pour collecter de l’argent ?

Ohme : il s’agit d’une solution pour collecter de l’argent en ligne. Ohme est un CRM qui permet d’importer la liste de contacts de la structure associative. Le logiciel est notamment compatible avec une solution de paiement en ligne comme GoCardless. Ohme et GoCardless collaborent pour permettre une gestion optimale des dons via le prélèvement SEPA. Il suffira de connecter la plateforme de paiement GoCardless avec Ohme en quelques clics. Les paiements et mandats remontent automatiquement sur Ohme et une nouvelle fiche est créée si le contact n’existait pas dans la base de données de l’association.

Gofundme : Gofundme est une plateforme qui permet de collecter de l’argent en ligne pour son association avec le financement participatif. Il est possible de lancer une collecte de fonds en l’espace de quelques minutes. Lorsque la campagne sera acceptée, les fonds seront automatiquement envoyés à la structure associative.

HelloAsso : HelloAsso est une plateforme qui fonctionne sur un modèle participatif. Elle est entièrement gratuite. HelloAsso propose des formulaires en ligne pour collecter de l’argent en ligne comme le financement participatif ou la possibilité d’effectuer des dons. Le logiciel permet de centraliser les dons et de générer des reçus fiscaux automatiquement. HelloAsso propose un module de paiement qui permet d’encaisser les dons ponctuels par e-Carte Bleue ou carte de débit et de crédit.

Quelles sont les différentes étapes pour collecter de l’argent en ligne ?

Il est nécessaire de suivre certaines étapes pour mettre en place un service en ligne pour collecter de l’argent :

Réfléchir sur la stratégie : la mise en place d’un système de collecte de dons pour l’association nécessite de travailler sur certains aspects du projet. Ces aspects seront notamment, la vision, les objectifs, les valeurs et les projets à long terme. Cela permet de « vendre » le projet aux potentiels donateurs. Le responsable de la structure associative devra définir le montant à collecter, évaluer les ressources pour mettre en place le projet et également identifier les moyens pour effectuer la collecte.

Définir un argumentaire : choisir un service en ligne pour collecter de l’argent nécessite au préalable de définir un argumentaire. Le responsable de l’association devra identifier l’approche pour lancer la campagne de dons. Cette approche peut être opérationnelle, c'est-à-dire autour d’un projet ou par rapport à l’association. La deuxième approche va s’articuler par exemple autour de l’histoire de l’association et de ses valeurs.

Mettre en place la collecte : il faut définir des personnes ressources pour effectuer la collecte des fonds. L’aspect formation est à prendre en compte et bien entendu définir les outils.