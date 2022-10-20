Le paiement en crypto peut apporter de nombreux avantages pour votre commerce. Les cryptomonnaies permettent désormais des transactions à côté de moyens de paiement comme les espèces ou le virement bancaire.

Si vous êtes commerçant, vous pouvez envisager d’élargir vos moyens de paiement pour votre boutique en ligne ou commerce. Même si le paiement avec des cartes crypto reste encore marginal dans les commerces de proximité, vous pouvez prendre en considération le paiement en crypto qui rencontre un public de plus en plus large.

Il existe plusieurs manières d’accepter un paiement en crypto pour son commerce :

Ouverture d’un portefeuille : vous pouvez installer un portefeuille sur votre appareil mobile ou votre ordinateur. Le portefeuille vous donne la possibilité de recevoir des paiements en crypto et ce mode de paiement est très facile à installer. Vous avez à votre disposition des portefeuilles sur appareils mobiles comme Edge App ou BRD. Exodus est disponible sur les ordinateurs. Cependant, il est conseillé de ne pas directement utiliser le portefeuille mais via une clé publique étendue et de l’importer sur l’application.

Utilisez un processus de paiement : un processus de paiement vous donne la possibilité de recevoir directement le paiement en crypto avec la somme équivalente en euros. Certains sont compatibles avec des modules pour le e-commerce comme WooCommerce. Pour utiliser le processus de paiement externe, vous devrez effectuer une inscription et une vérification d’identité et ce service implique des frais de transactions. Les plus connus sur le marché sontBitPay ouCoinbase Commerce.

Installation d’un point de vente : vous avez la possibilité d’accepter les paiements en Bitcoin via le terminal de point de vente (TPV). Ce service permet d’accepter les paiements dans une crypto monnaie comme le Bitcoin. Il fournit une option de point de vente Bitcoin pour les détaillants physiques et propose deux manières d’accepter les paiements en bitcoins. Ces deux solutions sont l’ordre de paiement et la possibilité de créer une URL de commande publique. L’argent sera transféré dans votre portefeuille et les transactions seront confirmées par la blockchain.

Quelles sont les alternatives au paiement par crypto ?

La mise en place d’une des trois solutions de paiement crypto nécessite du temps et de l’énergie pour pouvoir déployer une solution de paiement de ce type pour son commerce ou e-commerce. La mise en place d’un portefeuille est parfois difficile à mettre en place et le processus externe facture des frais pour convertir la devise en crypto.

Vous avez notamment la possibilité d’utiliser le prélèvement SEPA pour collecter les paiements récurrents et ponctuels sur les comptes bancaires de vos clients. On parle de passerelles de paiement qui permettent d’accepter les paiements par carte de débit et de crédit. Ces passerelles de paiement donnent la possibilité aux commerçants de collecter les informations de paiement via des terminaux de paiement électroniques ou encore un portail pour les boutiques en ligne.

Il est essentiel de les différencier d’un processeur de paiement qui effectue la connexion entre la banque de votre client et celle de votre compte marchand pour faciliter le mouvement des fonds. Vous avez ainsi besoin d’une méthode sécurisée pour collecter les paiements de vos clients via une solution peu coûteuse et très facile à mettre en place.

GoCardless est une fintech qui facilite les paiements entre clients et commerçants compatible avec plus de 300 partenaires dont WooCommerce qui est un module destiné aux boutiques en ligne. La solution est par essence flexible et peut s’adapter à de nombreux contextes. Vous pouvez ainsi collecter directement les paiements sur les comptes bancaires de vos clients à une date d’échéance précise sur des pages de paiement disponibles dans de nombreux formats qui facilitent la validation du panier pour votre e-Commerce.

Cela permet de réduire de manière considérable les retards de paiement et les impayés : GoCardless est ainsi rapide et très facile à déployer pour votre commerce. Vous pouvez commencer à collecter les paiements sur les comptes bancaires de vos clients en moins d’une journée.