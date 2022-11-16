Gracias a los avances en el campo digital, la gestión de empresas y negocios es cada vez más sencilla. Entre las tareas que más tiempo requieren, está la facturación, cuya gestión puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza.

¿Qué pasa si se opta por automatizar la facturación y contabilidad online?

En este artículo, te explicamos cuáles son las ventajas que la facturación en línea puede traer a tu negocio.

¿Qué es la facturación en la nube?

La facturación en la nube consiste en una serie de tecnologías y programas que permiten crear y almacenar facturas electrónicas en la nube, sin tener que depender de un dispositivo físico o un disco duro. El software permite crear facturas automáticamente a través de plantillas, enviarlas, programarlas y monitorear los pagos pendientes.

Es importante mencionar que el concepto de facturas en la nube va más allá del de facturas electrónicas. Si bien ambas pertenecen a la categoría de facturación digital, las primeras presentan más ventajas.

Facturación en la nube y facturación electrónica

Una factura electrónica es una factura que se emite y recibe en formato electrónico, y posee el mismo valor legal que una factura en papel.

Todas las facturas electrónicas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser legibles

Ser auténticas y garantizar la identidad del emisor y del receptor

Ser íntegras y garantizar que su contenido no pueda modificarse

Las facturas electrónicas traen numerosas ventajas a tu empresa:

Reducen los errores en el proceso de facturación, con consecuente disminución de las sanciones por parte de Hacienda. Reducen los tiempos de tramitación. Contribuyen a la creación de una empresa más sostenible gracias a la eliminación del uso del papel. Automatizan los procesos de una forma más eficiente. Eliminan el riesgo de fraude fiscal. Eliminan los costes de impresión y de envío postal.

Las 8 ventajas de la facturación online para PYMES

¿Te estás planteando la aplicación de facturación en la nube para tu empresa?

A continuación, enumeramos todas las ventajas.

Mayor accesibilidad. Un software de contabilidad te permite acceder a las facturas desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Mayor control en tiempo real. Gracias a estos programas de facturación, podrás consultar toda la información en tiempo real y sin necesidad de acceder a tu cuenta bancaria para ver si has recibido el pago. Es posible consultar el estado de cada factura porque el software se conecta directamente con tu banco, por lo tanto, sabrás si la factura ha sido pagada, si está pendiente de pago y si el cliente la ha recibido. Toda la contabilidad en un mismo sitio. Una de las principales ventajas es la conexión entre bases de datos. ¿Qué quiere decir exactamente? Un software de facturación en la nube permite tener acceso a toda la información relacionada con la contabilidad de tu negocio, por ejemplo, base de datos de clientes, impuestos, modelos y libros fiscales, selección automática de productos, precios y descuentos. Seguridad de la información. Los datos quedan almacenados de forma segura porque estos programas utilizan sistemas de encriptado similares a los de los bancos. Ahorro de espacio. Al no tener que guardar una copia de cada factura en tu ordenador, ahorras espacio ya que todos los documentos quedan almacenados en la nube, así que se evita el consumo de espacio tanto a nivel físico (en el caso de las facturas en papel) como a nivel digital. Optimización de los flujos de trabajo. Disponer de un programa de contabilidad online permite agilizar los flujos de trabajo y ahorrar tiempo. La ventaja es que toda la información se actualiza en tiempo real y los empleados de una empresa que tengan acceso a la contabilidad pueden conectarse al sistema para hacer su trabajo, estén donde estén. Facilidad de implementación. Los software de facturación online son fáciles y baratos de instalar. Además, son compatibles con la mayoría de sistemas utilizados por las empresas. Los gastos iniciales relacionados con la implementación y el mantenimiento son menores con respecto a los sistemas on-premise.

Siempre a tu disposición

Sea cual sea el modelo de comercio electrónico que mejor se adapte a tu negocio, en GoCardless te ayudamos a gestionar todos tus cobros recurrentes y agilizar los procesos administrativos, reduciendo el tiempo que pasas insistiendo en el cobro de tus facturas pendientes. Además, también te ofrecemos una amplia selección de integraciones para que conectes GoCardless con tu software de contabilidad preferido.

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