Digitalización B2B: facturas electrónicas

La digitalización de las empresas españolas ha crecido a un ritmo muy rápido en los últimos años, sobre todo durante la pandemia, año en que la demanda de servicios de facturación electrónica ha aumentado entre un 50 % y un 60 %, según SERES.

En este artículo, analizaremos la importancia de la automatización de las facturas electrónicas B2B y las ventajas para tu empresa.

¿Qué es una factura electrónica?

Una factura electrónica B2B es una factura que se emite y recibe entre empresas en formato electrónico, y posee el mismo valor legal que una factura en papel.

El 30 de noviembre de 2021, España ha decidido hacer obligatoria la facturación electrónica entre autónomos y empresas. Cuando se apruebe la ley de manera oficial, en los próximos meses, las empresas que facturan más de ocho millones al año tendrán 12 meses para adaptarse a la nueva normativa, mientras que el resto de empresas y autónomos dispondrán de un periodo de adaptación más largo, con un calendario gradual que se establecerá durante los próximos tres años.

Todas las facturas electrónicas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser legibles

Ser auténticas y garantizar la identidad del emisor y del receptor

Ser íntegras y garantizar que su contenido no ha sido modificado

La legibilidad la garantiza el programa informático utilizado para crearla y emitirla, mientras que la autenticidad y la integridad se pueden garantizar de diferentes maneras, por ejemplo, mediante firma electrónica o intercambio electrónico de datos EDI.

Tipos de facturas electrónicas

Existen dos tipos de factura electrónica:

Factura electrónica con formato estructurado. Contiene datos y se puede generar automáticamente mediante la herramienta de facturación electrónica del emisor. Asimismo, el sistema de facturación del receptor puede tramitarla de forma automatizada. Factura electrónica con formato no estructurado. Consiste en una imagen escaneada de una factura en papel y que requiere un procesamiento para ser introducida en los sistemas informáticos del receptor.

8 ventajas de la facturación electrónica para tu empresa

Como se ha mencionado anteriormente, las facturas electrónicas B2B poseen un formato que garantiza la legibilidad, la autenticidad y la integridad del documento, y además soporta tecnologías avanzadas como la firma digital. Sin embargo, también ofrecen otro beneficio importante: te permiten automatizar el proceso de facturación para ahorrar tiempo.

A continuación, enumeramos 8 ventajas de la implementación de la facturación electrónica para tu empresa.

Reducción de los errores con consecuente disminución de las sanciones por parte de Hacienda. Reducción de los tiempos de tramitación. Creación de una empresa más sostenible gracias a la eliminación del uso del papel. Mejor acceso a las facturas almacenadas en caso de necesidad. Mayor automatización de los procesos. Eliminación de cualquier tipo de fraude fiscal. Eliminación de los costes de impresión y de envío postal. Reducción del espacio necesario para el almacenamiento de las facturas en papel.

Siempre a tu disposición

Sea cual sea el modelo de comercio electrónico que mejor se adapte a tu negocio, en GoCardless te ayudamos a gestionar todos tus cobros recurrentes y agilizar los procesos administrativos, reduciendo el tiempo que pasas insistiendo en el cobro de tus facturas pendientes. Además, también te ofrecemos una amplia selección de integraciones para que conectes GoCardless con tu software de contabilidad preferido.

Cuando no necesitas procesar montañas de facturas en papel, localizar transferencias y hacer una reconciliación bancaria laboriosa, tienes más tiempo para dedicarlo a expandir tu negocio. Ponte en contacto con nuestro equipo y descubre cómo puedes mejorar la tramitación de los cobros para tu negocio.