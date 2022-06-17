Modelo factura autónomo para descargar

Empezar un negocio es una aventura enriquecedora, pero a la vez requiere responsabilidad y un conocimiento de las implicaciones legales que conlleva.

Requiere, asimismo, un conocimiento de algunos conceptos básicos, por ejemplo, la diferencia entre factura y recibo y la aplicación de los impuestos correspondientes (IVA e IRPF).

Como empresas/autónomos, una de nuestras obligaciones es emitir una factura que justifique el pago de un producto o servicio.

Hoy te enseñamos algunos modelos de facturas para autónomos que te permitirán ahorrar tiempo en tus gestiones.

Qué es una factura

Una factura es un documento comercial que justifica la compraventa de un producto o de un servicio. Posee validez fiscal y legal, y su emisión es obligatoria en los siguientes casos:

El cliente es otra empresa o autónomo. Un cliente particular la solicita para fines tributarios. Cuando se llevan a cabo operaciones intracomunitarias. Cuando se exportan bienes que están exentos de IVA (salvo en las tiendas libres de impuestos). Cuando el cliente es una administración pública o una persona jurídica que no sea ni una empresa ni un autónomo. Cuando la venta se efectúa a distancia o cuando está sujeta a impuestos especiales.

Modelo de factura para autónomos

En este apartado, te enseñamos un modelo de factura de autónomo a empresa para que tu proceso de facturación sea más ágil. También te recomendamos que aprendas cuántos tipos de facturas existen.

Sea cual sea el formato que elijas —Word o Excel— la factura deberá incluir la siguiente información obligatoria:

Datos del emisor. Si el emisor es una empresa, habrá que incluir el nombre de la empresa, el domicilio fiscal y el CIF. En caso de ser autónomo, deberás incluir, además, el DNI y la dirección.

Datos del receptor de la factura. Tu cliente, tanto si es un particular como una empresa u otro autónomo, deberá facilitar sus datos para que puedas incluirlos en la factura.

Número y fecha de la factura. La fecha es el día en que se expide la factura que puede coincidir o no con la fecha de las operaciones. Cada factura debe tener un número diferente y este número ser incremental.

Importe. La manera en la que indiques el importe dependerá de los requisitos del cliente. Puedes indicar directamente el importe total o desglosarlo en categorías más pequeñas, por ejemplo, la cantidad de cada concepto.

IVA y IRPF. El IVA es el impuesto sobre el valor añadido y en España es del 21 %. Si tu cliente es otro autónomo o empresa residente en España, también deberás aplicar una retención IRPF de un 15 % (podrás retener un 7 % durante los dos años siguientes al alta como autónomo.

Importe total. Se trata del importe total que se debe abonar, es decir, es la suma del subtotal + IVA + IRPF.

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