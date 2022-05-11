Descubre todo acerca del adeudo directo SEPA B2B

La introducción de la zona única de pago en euros, también conocida como SEPA, permitió por primera vez, tanto a consumidores como empresas, enviar y recibir pagos en euros en cualquier país europeo, en las mismas condiciones básicas y con los mismos derechos y obligaciones. Gracias a la SEPA se creó un mercado único con el fin de fomentar la innovación y proporcionar a los clientes mejores servicios.

En este artículo, nos centraremos en un esquema en particular, el SEPA B2B, con el fin de ofrecer una visión más amplia sobre su funcionamiento.

¿Qué es el adeudo directo B2B?

El adeudo directo SEPA B2B es un esquema que solo se puede utilizar cuando el deudor y el acreedor son empresas y autónomos que han optado por el servicio de adeudo directo para los pagos y cobros relacionados con sus actividades comerciales.

A diferencia del sistema CORE, aceptar el SDD B2B no es obligatorio, por lo que no todos los bancos ofrecen este tipo de adeudo directo. Antes de emitir cualquier recibo, es necesario que el deudor firme un acuerdo con su banco y dar su consentimiento; de no hacerlo, el adeudo directo B2B será rechazado.

Una de las principales ventajas que supone este esquema es que el cliente solo tiene dos días para devolver un recibo, por este motivo, no hay posibilidad de que lo haga, a no ser que sea el banco del deudor quien devuelva el recibo por problemas técnicos o falta de liquidez.

Frente a la imposibilidad de devolución, el banco del deudor tendrá que recabar su consentimiento todas las veces que se le emite un recibo. Sin dicho consentimiento, el recibo no se podrá cargar en la cuenta.

SEPA B2B o SEPA CORE: ¿cuál elegir?

La elección de la orden SEPA B2B depende de varios factores. Si el deudor es un particular, estamos obligados a utilizar el esquema CORE. En el caso de tratarse de autónomos y empresas que están pendientes de la emisión de los recibos, son buenos pagadores y responden con agilidad a las comunicaciones del banco, el esquema B2B puede ser una excelente opción. Si, por el contrario, el cliente no está disponible con facilidad, es posible que este sistema se revele ineficiente; por estos motivos, sería recomendable optar por el esquema CORE. Por último, para malos pagadores, el esquema B2B es el indicado puesto que es muy difícil que se devuelvan los recibos.

Cómo funciona el adeudo directo SEPA B2B

A continuación, detallamos el proceso de un adeudo SEPA B2B en dos sencillos pasos.

El deudor recibe 2 copias del mandato por parte del acreedor, y devolverá una copia firmada al acreedor y una copia firmada a su banco para autorizar las operaciones. El acreedor gestiona el mandato SEPA B2B para luego almacenarlo, después de recoger los datos.

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