Die Bezahlung ist in der Regel der letzte Schritt bei jedem Geschäftsvorgang. Das Versenden einer geeigneten Unternehmerrechnung ist in der Regel eine Voraussetzung dafür. Es ist daher sehr ratsam zu lernen, wie man eine Handwerker-Rechnung erstellt.

Die bequemste Art, eine Rechnung zu erstellen, ist die Verwendung einer Rechnungssoftware. Aber natürlich können Sie dies auch manuell tun. Lesen Sie hier weiter, um zu erfahren, worauf Sie bei einer Handwerker-Rechnung achten müssen und sehen Sie sich unser Muster an.

Handwerker-Rechnung: Steuer, Kontonummer und weitere wichtige Angaben

Es gibt drei Gruppen von Angaben, die Sie in eine Rechnung aufnehmen müssen. Dies sind die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben, die Angaben, die Sie selbst benötigen, und die Angaben, die Ihr Kunde verlangt.

Wenn Sie mehrwertsteuerpflichtig sind, muss Ihre Rechnung eine Umsatzsteuer-ID-Nummer und den Steuerprozentsatz enthalten. Auch wenn Sie nicht mehrwertsteuerpflichtig sind, müssen Sie Ihre Daten, die Daten Ihres Kunden und eine eindeutige Rechnungsnummer angeben.

Sie sollten auch mit Ihrem Kunden abklären, welche Angaben er haben möchte. Liegt beispielsweise eine Bestellung für die Waren oder Dienstleistungen vor, so sollte die Bestellnummer auf jeden Fall angegeben werden. Es ist eine gute Idee, zudem Angaben zu den gelieferten Waren/Dienstleistungen zu machen. Wenn es keine Bestellnummer gibt, muss diese ebenfalls angegeben werden.

Außerdem sollten Sie alle relevanten Daten angeben. Dies sind in der Regel das Datum/die Daten der Lieferung/Dienstleistung, das Datum der Rechnungserstellung, der Rechnungsbetrag und das Fälligkeitsdatum der Rechnung.

Zudem müssen Sie Ihrem Kunden mitteilen, wie er bezahlen kann, oder bestätigen, dass Sie ihn per Lastschriftverfahren belasten werden.

Verschicken Sie Ihre Handwerker-Rechnung

Sobald Sie alle Angaben für die Rechnung gesammelt haben, sollten Sie sich etwas Zeit für die Formatierung nehmen, damit sie professionell aussieht. Zum Beispiel können Sie unser Muster unten verwenden und diese als Vorlage speichern, um den Prozess beim nächsten Mal zu beschleunigen. Es kann auch hilfreich sein, darauf zu achten, dass das Dokument eindeutig als Rechnung gekennzeichnet ist. Dies kann bei der automatischen Filterung helfen.

Wenn Sie Ihre Rechnung als PDF speichern, bleibt Ihre Formatierung erhalten. Wenn die PDF-Datei nicht editierbar ist, kann sie nicht versehentlich geändert werden. Die Verwendung von PDF-Dateien kann auch dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Ihre Rechnung als potenzieller Spam „unter Quarantäne“ gestellt wird.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich darüber im Klaren sind, wer Ihre Rechnung erhalten und wie sie verschickt werden soll. Heutzutage bevorzugen viele Unternehmen elektronische Rechnungen. Manche Unternehmen verlangen, dass sie per E-Mail verschickt werden, andere wiederum, dass sie hochgeladen werden. Einige wenige Unternehmen verlangen nach wie vor, dass die Rechnung in Papierform per Post verschickt wird.

Rechnung Handwerker: Muster

Im Folgenden haben wir eine simple Vorlage für eine Handwerker-Rechnung für Sie vorbereitet. Entweder können Sie das Muster komplett übernehmen, oder Sie orientieren sich lediglich daran:

Ihre Angaben

Adresse

Postleizahl Stadt Telefonnummer

Rechnung: Handwerker Dienstleistung

Datum: TT.MM.JJJJ

Rechnungsnummer: 12345

Ausgestellt an:

Angaben des Rechnungsempfängers

Adresse

Postleizahl Stadt Telefonnummer

Beschreibung Anzahl Dienstleistung 1 0,00 € Steuern (Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet, 0 %, 7 % or 19 %) 0 % MwSt. 0,00 € Gesamtsumme 905,00 €

Bitte um Überweisung des Betrages bis zum TT.MM.JJJJ an folgendes Konto: Kontoinhaber: IBAN:

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