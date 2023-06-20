Kein Unternehmer möchte riskieren, treue Kunden zu verlieren, wenn er die Preise erhöht, aber manchmal ist dies notwendig, um über Wasser zu bleiben. Wenn Sie eine Preiserhöhung effektiv kommunizieren, stellen Sie sicher, dass Ihre Kunden verstehen, warum sie notwendig ist, und Ihnen trotz dieser Änderung treu bleiben. Hier sind einige Tipps und Überlegungen, wie Sie eine Preiserhöhung möglichst höflich einführen können.

Erklären Sie den Grund für die Erhöhung

Wenn Sie Ihre Kunden über eine Preiserhöhung informieren, müssen sie verstehen, warum diese erfolgt. Erläutern Sie klar und deutlich die Gründe für Ihre Entscheidung, z. B. gestiegene Material- oder Versandkosten, verbesserte Qualität oder Dienstleistungen oder gesetzliche Auflagen, die Ihrem Unternehmen auferlegt wurden. Vermeiden Sie die bloße Erwähnung von "verbesserten Gewinnen", da dies als unfair oder unehrlich angesehen werden kann.

Seien Sie klar und deutlich in Ihrer Erklärung

Verschweigen Sie nicht die Details der Preiserhöhung - geben Sie klar und deutlich an, wann und um wie viel die Preise steigen werden. Geben Sie klare Beispiele dafür, um wie viel sich die Preise ändern werden, damit die Kunden ihr Budget entsprechend planen können. Vermeiden Sie in Ihrer Erklärung komplexe Terminologie, verwenden Sie stattdessen eine einfache Sprache, die jeder leicht verstehen kann.

Entschuldigen Sie sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten

Ihre Kunden könnten eine Preiserhöhung als unangenehm empfinden, was eine ansonsten positive Ankündigung in eine unangenehme Überraschung verwandelt. Zeigen Sie Verständnis für ihre Situation und entschuldigen Sie sich für die entstandenen Schwierigkeiten. Erinnern Sie sie aber gleichzeitig an die Vorteile, die sie durch die höhere Qualität der Produkte oder Dienstleistungen infolge dieser Änderung erhalten werden.

Danken Sie Ihren Kunden für ihr Verständnis und ihre Unterstützung

Erkennen Sie die Loyalität Ihrer Kunden an und danken Sie ihnen für ihre anhaltende Unterstützung, auch nach einer Preiserhöhung. Lassen Sie sie wissen, dass Sie ihre fortgesetzte Partnerschaft mit Ihrem Unternehmen schätzen, indem Sie sich für ihr Verständnis während dieser schwierigen Zeit bedanken. Dies kann dazu beitragen, das Vertrauen bestehender Kunden zu stärken und gleichzeitig neue Kunden zu gewinnen, die Ihre Wertschätzung zu schätzen wissen!

Bieten Sie Rabatte oder Gutscheine an, um den Schaden zu mindern

Sie können neben der Ankündigung einer Preiserhöhung auch Anreize wie Rabatte oder Gutscheine anbieten, um die Auswirkungen auf bestehende Kunden zu mildern und gleichzeitig neue Kunden zu gewinnen! Bieten Sie Belohnungen an, wenn Kunden bestimmte Mengen vor einem bestimmten Datum kaufen, neue Kunden werben usw., um sicherzustellen, dass niemand durch die Preiserhöhung benachteiligt wird.

Kontaktieren Sie Ihre Kunden, nachdem die Preiserhöhung in Kraft getreten ist

Lehnen Sie sich nach der Ankündigung einer Preiserhöhung nicht einfach zurück, sondern setzen Sie sich mit einzelnen Kunden per Telefon, E-Mail oder SMS in Verbindung, um ihre Zufriedenheit nach der Preiserhöhung zu überprüfen. Bitten Sie bei Bedarf um Feedback, damit Sie eventuelle Probleme schnell beheben können. Und wenn Sie zeigen, dass Sie sich für die Meinung Ihrer Kunden interessieren, trägt das sehr zur Kundenbindung bei!

GoCardless-Lastschriftverfahren - eine sichere und kosteneffiziente Methode zur Zahlungsabwicklung bei gleichbleibenden Einnahmen

Wenn Sie Ihren Kunden eine Preiserhöhung mitteilen, können Sie ihnen bei dieser Gelegenheit auch die bequemen und sicheren Vorteile des GoCardless-Lastschrifteinzugsverfahrens vorstellen.

Das GoCardless-Lastschriftverfahren ist eine sichere und kostengünstige Zahlungsmethode, die Unternehmen eine bessere Kontrolle über ihre Zahlungseingänge ermöglicht. Mit dem Lastschriftverfahren können Kunden kostspielige Gebühren für Kartenzahlungen oder verpasste Zahlungen vermeiden, während Unternehmen die Gewissheit haben, dass sie ihre Zahlungen pünktlich erhalten, da das Lastschriftverfahren die Zahlungen direkt vom Bankkonto des Kunden einzieht. Indem sie ihren Kunden dieses bequeme und sichere Zahlungssystem anbieten, können Unternehmen ihren Kunden ein angenehmeres Erlebnis bieten und gleichzeitig die gewünschten Einnahmen erzielen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einführung einer Preiserhöhung nicht bedeuten muss, dass man seine Kunden verprellt, wenn man es richtig anstellt. Wenn Sie diese Schritte befolgen und Ihre Wertschätzung für die Treue Ihrer Kunden während des gesamten Prozesses zeigen, können Sie die Änderung kommunizieren, ohne dass sich die Kunden völlig von Ihrer Marke abwenden!

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