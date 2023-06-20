Für diejenigen, die ein Online-Einzelhandelsgeschäft aufbauen möchten, ist Print-On-Demand Dropshipping eine lukrative und attraktive Option. Durch die Kombination von zwei verschiedenen E-Commerce-Konzepten – Print-On-Demand (POD) und Dropshipping - ermöglicht dieses Modell Kunden, Produkte individuell zu gestalten, die dann direkt vom Drittanbieter versandt werden. Dadurch müssen die Verkäufer nicht mehr ihren eigenen Bestand lagern oder sich selbst um die Versandprozesse kümmern. Es bietet also eine einfache Möglichkeit für Unternehmer, in die Welt des E-Commerce einzusteigen, ohne in große Lagerbestände investieren oder zusätzliche Gemeinkosten auf sich nehmen zu müssen.

Vorteile der Nutzung von Print-on-Demand Dropshipping für Ihr Unternehmen

Dropshipping mit Print-on-Demand ist eine großartige Lösung für Einzelhändler, die personalisierte Produkte wie T-Shirts, Tassen, Poster oder Schmuck anbieten möchten. Da kein Lagerbestand und keine Mindestbestellmenge erforderlich sind, bietet diese Methode mehrere Vorteile in Bezug auf Kosteneinsparungen, kreative Freiheit und Skalierbarkeit. Werfen wir einen Blick auf die Vorteile von Print-on-Demand Dropshipping:

Kein Lagerbestand: Die Produkte werden erst nach einer Bestellung hergestellt. Dadurch entfällt der Bedarf an Lagerhaltung oder Lagerfläche und das Risiko von Restbeständen oder falschen Bestellungen wird reduziert.

Keine Mindestbestellmenge: Sie müssen sich nicht an Mindestbestellmengen oder Großhandelspreise halten, da die Produkte individuell hergestellt werden. So können Sie flexibel auf Kundenwünsche reagieren und verschiedene Designs/Variationen ausprobieren.

Hohe Gewinnspanne: Durch die Möglichkeit, Produkte individuell zu gestalten, können Sie höhere Preise als für Standardartikel verlangen. Außerdem fallen keine Vorabkosten für die Herstellung an, was Ihre Gewinnspanne erheblich erhöht.

Kreative Freiheit: Die Individualisierung eröffnet Ihnen viele kreative Möglichkeiten. Sie können einzigartige Produkte kreieren, die sich von denen der Konkurrenz abheben, und gleichzeitig auf spezielle Kundenbedürfnisse eingehen, indem Sie personalisierte Artikel anbieten, die einen Mehrwert bieten.

Einfach zu skalieren: Da die Produktion und der Versand von Drittanbietern übernommen werden, müssen Sie sich nicht um zusätzliche Mitarbeiter oder Ausrüstung kümmern, wenn Ihr Unternehmen wächst. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf das Marketing und den Kundenservice und generieren Sie mehr Besucher und Umsatz.

Print-on-Demand Dropshipping ist eine hervorragende Option für Unternehmen, die individuelle, personalisierte Produkte anbieten möchten, die ihren Kunden einen Mehrwert bieten. Da es keinen Lagerbestand, keine Mindestbestellmenge und hohe Gewinnspannen gibt, ist es leicht zu verstehen, warum diese Methode so beliebt geworden ist.

So funktioniert Print-on-Demand Dropshipping

Print-on-Demand Dropshipping ist eine immer beliebtere Methode, um z. B. einen Online-Shop zu erstellen. Sie ermöglicht es Unternehmern, individuelle Produkte zu erstellen und zu verkaufen, ohne sich um den Versand oder den Bestand kümmern zu müssen. Bei dieser Methode werden die Bestellungen automatisch direkt vom Online-Shop des Verkäufers an den Lieferanten gesendet, der sie dann druckt und versendet. Hier erfahren Sie Schritt für Schritt, wie es funktioniert:

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Wählen Sie einen Print-on-Demand-Anbieter, der eine breite Palette von Produkten und Drucktechniken anbietet und der mit Ihrem Online-Shop kompatibel ist. Entwerfen Sie Ihre eigenen Produkte oder verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen und laden Sie diese auf die Plattform des Anbieters hoch, zusammen mit Preisen, Beschreibungen und anderen Details, die Sie für jedes Produktangebot angeben möchten. Verbinden Sie Ihren Online-Shop mit dem gewählten Anbieter, so dass alle Artikel automatisch synchronisiert und im Shop angezeigt werden, damit Kunden sie sehen können. Wenn jemand einen dieser Artikel über Ihren Online-Shop bestellt, wird er direkt an den Anbieter weitergeleitet, der ihn dann druckt und versandfertig verpackt. Der Anbieter versendet den Artikel sofort nach dem Druck und stellt Ihnen eine Tracking-Nummer und eine Rechnung zur Verfügung, mit der Sie den Fortschritt der Bestellung verfolgen können. Der Verkäufer zahlt dem Anbieter nur die Produktions- und Versandkosten und behält den Rest als Gewinn für sein Geschäft.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.