Die Digitalisierung im Handwerk kann eine herausfordernde Aufgabe sein, aber sie ist auch eine unschätzbare Chance, Ihr Unternehmen mit den modernen Werkzeugen und Technologien auszustatten, die Sie brauchen, um in der heutigen Welt wettbewerbsfähig zu bleiben. Es gibt verschiedene Ansätze für die Digitalisierung Ihres Unternehmens, von der Implementierung cloudbasierter Speicherlösungen bis hin zur Aktualisierung der Kommunikation mit dem Kundenservice und der Zahlungsabwicklung. Darüber hinaus gibt es einige wesentliche Strategien, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie sich auf den Weg der digitalen Transformation im Handwerk begeben.

Identifizieren Sie Ihren digitalen Status und Ihre Lücken, um Ihre Digitalisierungsziele zu verfolgen

Die Digitalisierung Ihres Unternehmens kann eine großartige Möglichkeit sein, die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Bevor Sie jedoch mit der Digitalisierung beginnen, ist es wichtig, Ihren aktuellen digitalen Status Quo zu bewerten. Bewerten Sie die Technologien, die bereits in Ihrem Unternehmen eingesetzt werden, und ermitteln Sie mögliche Bereiche, in denen Verbesserungen oder Lücken bestehen könnten.

Überlegen Sie außerdem, wie vertraut Mitarbeiter und Kunden mit der Nutzung digitaler Technologien sind und welche Ziele Sie mit der Digitalisierung Ihres Unternehmens erreichen möchten. Um dies herauszufinden, können Sie eine gründliche Bewertung mit Hilfe einer digitalen Bestandsaufnahme durchführen oder sich von einem externen Berater professionell beraten lassen. Auf diese Weise erhalten Sie ein besseres Verständnis dafür, wo Sie derzeit in Bezug auf die Digitalisierung stehen und welche Schritte unternommen werden müssen, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen.

Erforschen Sie Möglichkeiten der Digitalisierung Ihrer Geschäftsprozesse

Die Digitalisierung revolutioniert das Handwerk und ermöglicht die Rationalisierung vieler Prozesse und die Verbesserung von Abläufen. Digitale Kommunikation, Zahlungen und Dokumentationen sind heute zugänglicher als je zuvor. Sie bieten den Nutzern die Möglichkeit, schnell und einfach zu kommunizieren, Rechnungen online zu bezahlen und Unterlagen in Cloud-Lösungen zu speichern.

Auch die digitale Planung und Kontrolle wird mit Digitalisierungs-Tools wie Kalendern, Aufgabenlisten und Projektmanagement-Software wesentlich vereinfacht. Diese Tools ermöglichen eine bessere Organisation von Terminen und Aufgaben und sorgen für mehr Transparenz bei Fortschrittsberichten.

Vorteile des digitalen Zahlungseinzugs

Die Umstellung auf den digitalen Zahlungseinzug bietet eine Fülle von Vorteilen und ist damit eine gute Wahl für jedes Unternehmen. Durch den Einsatz digitaler Zahlungsmethoden können Unternehmen Zeit und Geld sparen und gleichzeitig ihre Liquidität, Kundenzufriedenheit und vieles mehr verbessern.

Zeitersparnis: Durch die Digitalisierung entfallen das Ausdrucken, Kuvertieren und Versenden von Rechnungen. Stattdessen können Unternehmen Rechnungen viel schneller ausstellen und versenden als mit herkömmlichen Methoden. Das erhöht die Geschwindigkeit, mit der Zahlungen eingehen - und verkürzt die Zeit, die Kunden auf die Bearbeitung ihrer Zahlungen warten müssen.

Geldeinsparungen: Digitale Zahlungsmethoden reduzieren die Kosten für Papier, Druckerpatronen, Briefmarken und Bankgebühren, die bei der manuellen Bearbeitung häufig anfallen. Da elektronische Zahlungen zudem sichere Zahlungsmethoden bieten, ist das Risiko von Zahlungsverzug oder -ausfall bei digitalen Optionen geringer.

Verbesserung der Liquidität: Durch einen schnelleren Zahlungseingang über digitale Zahlungseinzugsmethoden können Unternehmen ihre Liquidität verbessern, d. h. sie haben eine bessere Kontrolle darüber, wann sie ihre eigenen Rechnungen pünktlich bezahlen. Auch die Buchhaltung wird erleichtert, da die Zahlungen automatisch gebucht und in Echtzeit überwacht werden.

Kundenzufriedenheit: Wenn Sie Ihren Kunden digitale Zahlungsoptionen anbieten, erhöhen Sie nicht nur die Zufriedenheit, sondern auch die Loyalität. Sie zeigen ihnen, dass sie es mit einem innovativen und professionellen Unternehmen zu tun haben, welches ihre Bedürfnisse schnell und bequem erfüllt.

Digitalisierung von Zahlungsprozessen mit GoCardless

GoCardless ist die perfekte Lösung für Unternehmen, die ihre Rechnungszahlungen digitalisieren möchten. Mit GoCardless müssen sich Unternehmen nicht mehr um den Einzug von Zahlungen von Kunden kümmern. Alle Zahlungen werden automatisch direkt vom Bankkonto des Kunden abgebucht, was viel schneller und kostengünstig ist. Damit entfällt nicht nur die Notwendigkeit des manuellen Inkassos, sondern die Unternehmen haben auch eine bessere Kontrolle über die eingehenden Zahlungen, da sie dank der Pull-basierten Zahlungsmethode selbst bestimmen können, wann und wie viel gezahlt wird.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.