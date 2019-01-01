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Comptabilité

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Définition et Présentation des Incoterms
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Quelle est l’utilité des Incoterms dans les commerces ?

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Comptabilité
La « faute grave » et ses conséquences
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La faute grave dans l’entreprise et ses conséquences pour le salarié

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Ce qu’il faut savoir avant d’utiliser un Crédit-Bail
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quels sont les avantages et inconvénients du Crédit-Bail ?

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Dons et Déductions Fiscales pour les Entreprises
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Comment un entrepreneur peut déduire ses dons pour le paiement de ses impôts ?

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Comptabilité
Le rendement du capital investi et son calcul
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Rentabilité et rendement : des notions différentes pour l’entreprise

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Comptabilité
L’imprimé fiscal unique et son utilité pour le contribuable
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L’imprimé fiscal unique et son utilité pour la déclaration des revenus

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Comptabilité
Définition et application de la CVAE
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Les entreprises concernées par la CVAE, et le fonctionnement de cette taxe

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Comptabilité
Principes de la déclaration Decloyer
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Comment effectuer la déclaration des loyers de ses locaux professionnels ?

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Comptabilité
Les différences entre BIC et BNC
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BIC, BNC, votre activité est-elle commerciale ou libérale ?

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Comptabilité
Zoom sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux
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Comment déclarer les Bénéfices Industriels et Commerciaux ?

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Comptabilité
Comment emprunter pour accroître son activité ?
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Comment connaître sa capacité à emprunter ?

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Variation des stocks : Calcul & Interprétation
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La variation des stocks, un calcul indispensable pour gérer les stocks !

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Comment choisir un logiciel de gestion des stocks
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Pourquoi prendre un logiciel de gestion des stocks ?

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Ce que sont les OPEX et ce qu’elles représentent pour l’entreprise
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Que sont les OPEX, et quel est leur rôle dans la trésorerie des entreprises ?

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En quoi consiste le CAPEX ?
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Pourquoi utiliser le CAPEX ?

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Les cotisations patronales : définition et fonctionnement
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La part des charges patronales dans les cotisations sociales

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Comptabilité
Remplir correctement sa liasse fiscale
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Ce qu’il faut savoir pour remplir sa liasse fiscale

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Comptabilité
Le dégrèvement d’impôt : comment peut-on l’obtenir?
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Le dégrèvement d’impôt : un terme mystérieux qui mérité des explications.

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Comptabilité
Archivage comptable : les obligations et les procédures
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Classement et archivage des documents comptables, avec ou sans informatique.

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Comptabilité
Comment calculer une plus-value?
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Comprendre la notion de plus-value

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Comptabilité
Connaître l’utilité de la Marge Nette
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Tout savoir sur le calcul de la Marge Nette

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Comptabilité
Les provisions dans la comptabilité de l’entreprise
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La gestion comptable des provisions : modalités et fonctionnement

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Pourquoi utiliser un logiciel de facturation ?
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Dix logiciels gratuits pour établir vos devis
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Des outils fiables et gratuits pour des devis qui respectent la réglementation

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