Le rendement du capital investi et son calcul

Rentabilité et rendement : deux notions distinctes. Avant d’aborder la notion de « rendement du capital investi », il est indispensable de clarifier la différence entre ces deux termes. Lorsque l’on parle de rendement, il s’agit des revenus du capital investi, alors que la rentabilité englobe à la fois les revenus du capital investi et la variation du capital investi.

Dans les situations où le capital investi n'est pas variable, le rendement et la rentabilité seront identiques, mais dans les autres cas, on peut très bien constater un rendement positif, mais une rentabilité négative. Ce sont deux concepts différents : rentabilité et taux de rendement ne vont pas forcément ensemble. Les entreprises rentables n’ont pas nécessairement un taux de rendement positif et inversement.

Rendement du capital investi (RCI).

Le RCI, que l’on peut également appeler « ratio du rendement de l’actif total », est un ratio de rendement à long terme qui donne une indication sur l’efficacité avec laquelle une société utilise son capital pour produire des bénéfices, en indiquant le profit généré par chaque euro investi. En d’autres termes, le RCI indique comment une entreprise utilise les actifs dont elle dispose, et c’est en conséquence un bon indicateur pour évaluer la rentabilité d’un investissement en tenant compte de son coût initial et de son retour.

Si le RCI est souvent utilisé pour analyser une situation passée, il peut tout aussi bien servir à estimer le résultat envisageable d’un projet à venir, en se basant sur les éléments d’information recueillis au préalable pour estimer les économies possibles et définir un seuil de rentabilité. Ainsi utilisé, le RCI peut aider à favoriser les meilleurs projets nécessitant un investissement et à prendre rapidement les bonnes décisions quant aux propositions d’investissement.

De façon plus générale, le rendement du capital investi peut être très différent selon le type d’activité économique. Certaines industries au capital important auront un RCI relativement faible, car leur fonctionnement nécessite une infrastructure onéreuse, contrairement à d’autres, dans les services en particulier, qui n’ont besoin que de peu d’immobilisations.

Le RCI se calcule en divisant le bénéfice d’exploitation d’une entreprise par ses capitaux investis (capitaux investis = l’ensemble des actifs de l’entreprise, sans les dettes). La formule est la suivante :

RCI = bénéfice d’exploitation / capitaux investis

L’importance du rendement sur capital investi pour l’entreprise.

Ce que l’on appelle capital investi, ce ne sont pas uniquement les actifs acquis par l’entreprise, mais le montant total nécessaire pour le capital de l’entreprise. Si les entreprises investissent pour accroître leur capacité à produire leur capacité, elles voient leurs revenus augmenter. Ces investissements, qu’il s’agisse de nouvelles machines, de technologies ou de stocks, par exemple, sont censés générer des revenus supplémentaires, ce que l’on nomme des « retours sur investissement ».

L’importance du rendement sur capital investi pour les investisseurs.

Les investisseurs utilisent bien entendu le RCI pour évaluer le rendement d’une entreprise après remboursement de ses fonds propres et de ses dettes, et vérifient le taux de rendement du capital qu’ils ont investi. Ils peuvent grâce à cela savoir si l’entreprise est susceptible de générer un revenu maximum avec l’utilisation des fonds investis.

Évaluation de l’avantage concurrentiel.

Les entreprises peuvent être appelées à utiliser le RCI pour évaluer leur valeur et leur positionnement sur le marché par rapport à leurs concurrentes dans le même domaine d’activité. On considère que la valeur a été ajoutée si le RCI est supérieur à 2 %. En revanche, s’il est inférieur à 2 %, on considère que le capital investi par l’entreprise n’a pas apporté de valeur ajoutée ni généré de rendement.

De façon générale, le RCI est un élément essentiel à prendre en compte pour améliorer les performances de l’entreprise. Son calcul doit être effectué régulièrement et de façon très précise pour obtenir des informations exactes permettant de mener à bien de bons et solides projets d’investissement.

En conclusion, le calcul du RCI est indispensable avant le lancement d’une entreprise pour estimer le taux de rendement sur le capital que l’on va investir. Mais ce calcul doit également être répété à la fin de chaque année d’opération, car il représente sans doute le meilleur indicateur possible de la performance financière d’une entreprise.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider à simplifier la collecte de paiements récurrents