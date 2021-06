Présentation et définition du Seuil de Rentabilité ( SR )

La rentabilité d’une entreprise se mesure à travers différents outils dont le seuil de rentabilité qui indique le niveau de chiffre d’affaire à réaliser, afin d’atteindre un bénéfice et une perte nulle. Lorsque le seuil de rentabilité est atteint par une entreprise, cela signifie que l’activité a atteint le ‘’ point mort ‘’ et pourra à partir de ce seuil devenir rentable. Le calcul du seuil de rentabilité s’effectue de plusieurs manières.

Définition et intérêt du seuil de rentabilité

Cet indicateur permet de connaître le chiffre d’affaire minimum qu’une entreprise doit atteindre pour pouvoir générer des bénéfices. Un chef d’entreprise peut effectuer un suivi régulier de cet indicateur à travers le calcul de deux types de charges, qui sont nommés charges fixes et charges variables.

Le seuil de rentabilité peut s’exprimer par rapport à la quantité de produits à vendre dans le but d’égaliser les charges et les recettes, on parlera ainsi de point zéro et de point mort.

Les différences entre les charges fixes et les charges variables

Les charges fixes sont les dépenses qui ne varient pas, quelque soit le niveau d’activité de l’entreprise, qui sont payés à une période prédéfinie de manière récurrente. On peut dénombrer des charges fixes comme le loyer des locaux professionnels, abonnements, assurances …

A contrario, les charges variables évoluent en fonction du niveau d’activité de l’entreprise et notamment par rapport à l’évolution du chiffre d’affaire. On qualifie les charges variables comme l’achat de matières premières et de marchandises, paiements des prestataires, dépenses marketing ...

Il est important de savoir calculer cet indicateur afin d’avoir une vision globale de l’activité de son entreprise, que ce soit lors d’une création d’entreprise ou pour le lancement d’un nouveau produit ou service.

Le calcul s’effectue à travers le chiffre d’affaire que l’on définit comme étant les ventes et les prestations de services dans le but de couvrir les chiffres fixes et variables. Lorsque ces charges seront couvertes par le chiffre d’affaire, l’objectif sera atteint.

Le calcul du seuil de rentabilité en quantité

Un calcul du seuil de rentabilité en quantité, consistera à additionner les charges fixes et les charges variables. Vous devez ainsi déterminer le seuil de rentabilité en volumes et diviser l’ensemble par le prix de vente unitaire.

Exemple : Si le produit coûte 5 euros et que le seuil est fixé à 20 000 euros, vous devrez vendre 4000 unités afin d’atteindre la rentabilité, soit le calcul suivant : 20 000 / 5 = 4000.

Le calcul du seuil de rentabilité à partir des charges

Une autre méthode de calcul consistera à calculer cet indicateur à partir des charges. L’entrepreneur doit prendre en considération que ces charges variables seront directement liées à l’évolution du chiffre d’affaire en déterminant la marge sur coût variable, le calcul s’effectue comme suit :

Marge sur coût variable ( MSCV ) = Chiffre d’affaires – charges variables

La rentabilité de l’activité de l’entreprise sera déterminée à travers une marge sur coût variable égale à 0 en enlevant après le calcul les charges fixes. Le MSCV doit ainsi couvrir les charges fixes et une MSCV égale à 0, signifie que l’activité aura donc atteint le seuil de rentabilité.

Les avantages du calcul du seuil de rentabilité

Le calcul de cet indicateur est simple et accessible pour tout chef d’entreprise, il permet d’avoir une vision globale de l’activité lors de la création de l’entreprise ou lors du lancement d’un nouveau produit ou d’un service.

