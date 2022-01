En quoi consiste le CAPEX ?

Dans le domaine des marchés financiers, il existe un jargon à connaître pour toute personne qui s’intéresse de près à ce domaine. Lorsqu’une entreprise lance un nouveau projet en vue d’accroître son chiffre d’affaires, elle effectue généralement l’acquisition de biens matériels et/ou immatériels. D’un point de vue comptable, ils sont nommés immobilisations corporelles et incorporelles. Ils sont inclus dans un indicateur nommé Capex.

Toute personne qui s’intéresse de près à la finance a sûrement entendu parler de la CAPEX. Cependant, de quoi s’agit t-il ?

Définition des Capex

La Capex (‘’ capital expenditures ‘’ en anglais), se définit comme étant des investissements effectués par les entreprises, afin d’acquérir des immobilisations corporelles comme une machine, un immeuble par exemple. Il peut également s’agir de brevets ou de logiciels (biens incorporels).

Les différents types de Capex

Il existe plusieurs sortes de Capex. On dénombre les Capex qui sont investis afin de pouvoir garder un certain niveau d’exploitation au sein de l’entreprise. On différencie un autre type de Capex qui consiste à accroître l’activité de l’entreprise à court, moyen ou long terme. Concrètement, le Capex qui vise à accroître l’activité de l’entreprise, est appelé « Capex de croissance ». Le Capex de croissance sera par exemple l’investissement dans une nouvelle machine, l’agrandissement du lieu de production. Ce type de Capex dépend de la politique d’investissement de l’entreprise.Le Capex de maintenance est un investissement visant à maintenir les biens corporels ou incorporels de l’entreprise. Ce type de Capex permet à l’entreprise de rester compétitif et de garder ses différents actifs dans les meilleures conditions. Par exemple, on peut citer le renouvellement d’un parc informatique vieillissant.Le but du Capex et de générer à terme des liquidités pour l’entreprise ou ramener la société à un certain niveau de rentabilité. Il s’agit d’un indicateur très utile pour les entreprises.

Exemple de calcul de Capex

Le niveau de Capex dépend du secteur d’activité. Une entreprise publique dans le secteur ferroviaire qui doit entretenir ses voies ferrées qui nécessite d’importantes sommes, n’aura pas le même niveau de Capex de maintenance, qu’un webdesigner en télétravail, qui doit renouveler les licences de ses logiciels.

Prenons un exemple concret : une boutique de vêtements souhaite agrandir son local commercial afin de vendre plus de modèles. Pour cela, l’entrepreneur a une trésorerie qui lui permettra d’agrandir le local commercial de 20 %.

Après l’agrandissement du local commercial, les travaux ont coûté la somme de 30 000 € alors que l’entrepreneur effectue un chiffre d’affaires annuel de 150 000 €.

L’entrepreneur dégage un profit supplémentaire de 3 000 €, ce qui signifie que le retour sur investissement (ROI) est de 10 %. On déduit que le Capex de croissance permet de produire des richesses pour l’entreprise.

Une formule simplifiée qui pourra être utilisée pour le calcul du CAPEX :CAPEX = Évolution des immobilisations corporelles & incorporelles de l’exercice, comptable + Dépréciations et Amortissements

Où se situe la CAPEX dans les états financiers ?

On définit les Capex comme étant des dépenses d’investissement, qui auront un réel impact sur la trésorerie de l’entreprise. Ainsi, les dépenses qui se rapportent au CAPEX, se situent dans le document relatif aux flux de trésorerie de l’entreprise.

À savoir que les dépenses relatives au Capex auront un impact indirect sur les autres documents comptables de l’entreprise. Cela aura un impact sur le bilan de l’entreprise, en effet, les dépenses s’apparentent à l’achat ou la maintenance d’actifs. Ce qui veut dire que l’impact se produira au niveau des immobilisations corporelles et incorporelles, qui se situent dans la rubrique « Actifs Long Terme », du bilan.

L’impact est également observable sur le compte de résultat. L’entreprise qui obtient des actifs sera synonyme d’amortissements et de dépréciation. Ces dépenses pourront être comptabilisées dans le compte de résultat.