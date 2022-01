Ce que sont les OPEX et ce qu’elles représentent pour l’entreprise

Que signifie le terme OPEX ?

Cette abréviation vient de l’expression anglaise « operating expenses », et désigne les « dépenses d’exploitation » ou « charges d’exploitation », des charges supportées par une entreprise pour les besoins de son activité, et inhérentes à cette activité. Ces dépenses sont nécessaires pour que l’entreprise puisse créer des richesses et réaliser son chiffre d'affaires. On peut citer par exemple les dépenses liées à l’énergie, indispensables pour l’activité de l’entreprise, ou la publicité, ou encore le transport, mais aussi l'achat de matières premières, le coût des employés, les impôts, les taxes, les loyers… Les dépenses d'exploitation sont nécessaires au maintien des immobilisations. Pour obtenir le montant du bénéfice avant intérêts, chiffre essentiel, on déduit le résultat opérationnel des charges d'exploitation.

OPEX contrôlables et non contrôlables.

On peut distinguer deux types d’OPEX : les OPX « contrôlables » et les OPEX « incontrôlables ». Ces dernières sont celles sur lesquelles les gestionnaires de l’entreprise n’ont aucun moyen d’agir. Parmi les OPEX contrôlables, on peut citer les coûts des matériaux, les coûts des sous-traitants, les charges salariales, les dépenses d'études, les frais de communication, etc.

OPEX et CAPEX.

La gestion financière distingue pour la trésorerie deux types de dépenses : les dépenses d’exploitation (OPEX) les dépenses de capital (CAPEX).

Les dépenses d’exploitation ou OPEX, ce sont les coûts récurrents d’un produit, d’un système ou d’une entreprise.

Les dépenses de capital ou CAPEX représentent le financement utilisé par les entreprises pour sécuriser leurs biens physiques ou moderniser leur actif. Elles peuvent prendre deux formes différentes : les dépenses de maintenance (achats d’actifs dans le but d’allonger la durée utile des biens existants), et les dépenses de développement (achats de nouveaux biens pour développer l’entreprise).

La différence entre CAPEX et OPEX peut se comparer à celle qui existe entre achat et location. Pour des biens immobiliers, par exemple, ou des véhicules ou des fournitures, une entreprise a le choix entre achat et location. L’achat est la solution la plus onéreuse, mais la location également s’avérer coûteuse si l’on prend en compte certains frais annexes : électricité, entretien, etc. Dans une situation de difficultés économiques, les entreprises choisiront souvent les OPEX en raison des problèmes d’accès au financement. Mais dans une période de pleine croissance, elles privilégieront plutôt les CAPEX.

Pour résumer, considérons que les dépenses d’exploitation apparaissent sur le compte de résultat et concernent des dépenses effectuées de façon continue, alors que les dépenses de capital concernent plutôt des investissements majeurs amortis tout au long de la vie du bien.

OPEX, CAPEX – c omment choisir ?

De façon assez générale, les dépenses d’exploitation sont mieux adaptées aux entreprises qui anticipent une croissance rapide ou prévoient des changements sur le plan technologique. Par exemple, si une entreprise achète un bien, elle doit continuer à le payer jusqu’à la fin du règlement, même si ce bien ne présente plus le même intérêt au bout d’un certain temps. Mais si on loue ce bien, on s’engage seulement sur la durée pendant laquelle on souhaite l’utiliser le bien. Lorsque ce n’est plus le cas, il n’existe plus aucune obligation financière.

Pour prendre la décision de préférer les OPEX aux CAPEX ou inversement, et en particulier dans le domaine technologique, il faut réfléchir au rôle que les dépenses de capital jouent au sein de l’entreprise. Beaucoup d’entreprises doivent limiter leur niveau de dépense de capital, et cela explique que bon nombre d’entre elles préfèrent louer plutôt qu’acheter, afin de ne pas immobiliser leur capital. Il est vrai qu’une politique visant à réduire l’investissement en capital au profit de dépenses d’exploitation régulières peut s’avérer tentante. En effet, les dépenses d’exploitation permettent à l’entreprise de privilégier les dépenses à court terme, de créer de nouvelles opportunités d’investissement dans des activités assez peu exigeantes en matière de dépenses effectuées à l’avance, de bien répartir la trésorerie et de ne payer que pour la capacité requise.

En conclusion, on peut affirmer que les OPEX ont un lien direct avec la valeur de l'entreprise, et lorsque l’on peut réduire les coûts d'exploitation sans nuire à son activité, on a de bonnes chances d’augmenter sa valeur.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider à simplifier la collecte de paiements récurrents