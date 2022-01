Comment emprunter pour accroître son activité ?

Une entreprise qui souhaite étendre son activité, augmenter son chiffre d’affaires pour atteindre de nouveaux clients, a la possibilité de puiser dans sa trésorerie, afin de proposer un nouveau produit ou service. Ainsi, ce moyen peut être problématique en raison des différentes échéances de paiement à venir, que ce soit le paiement des taxes et impôts, des salaires, des fournisseurs…

Une autre solution pour votre entreprise consiste à avoir recours à l’emprunt. Ce moyen nécessite cependant de prendre plusieurs précautions, avant de pouvoir utiliser ce levier de financement. Avant l’achat d’une machine, d’un nouveau local ou autre. Avoir recours à un prêt bancaire nécessite de connaître sa capacité d’emprunt auprès de son banquier, afin de mener dans les meilleures conditions ce projet de financement.

Définition de la capacité d’emprunt d’une entreprise

On définit la capacité d’emprunt d’une entreprise comme également la capacité d’endettement. La capacité d’emprunt se définit comme étant la capacité d’une entreprise à emprunter auprès de son banquier. La capacité d’endettement définit ainsi à quel niveau, l’entreprise sera à même de mettre en danger sa trésorerie et donc son équilibre financier.

Des outils de gestion de comptabilité existent afin de déterminer son équilibre budgétaire, comme le logiciel de comptabilité de la société Sage. Ce logiciel vous aidera à avoir un aperçu global de vos finances et de préparer votre entreprise à un emprunt.

Généralement, la banque demandera avant de pouvoir apporter son appui à un projet spécifique, que l’entrepreneur soit en capacité de financer une certaine partie du projet. Il pourra s’agir d’un apport personnel ou d’argent issus de diverses sources de financement. Le banquier sera généralement en capacité de financer à hauteur de 70 % du projet. Toutefois, le ratio nécessite un calcul précis afin de connaître parfaitement sa capacité à emprunter pour son entreprise, pour étendre son activité.

Tout d’abord, la banque va se pencher sur deux chiffres qui seront incontournables pour déterminer la capacité d’emprunt de toute entreprise. Les capitaux propres de la société et l’emprunt maximum.

On définit les capitaux propres d’une entreprise comme étant les sommes que l’entreprise a été en capacité d’apporter lors de la création de la société, à savoir le capital social. Un deuxième levier rentrera en ligne de mire, qui sera le bénéfice réalisé par l’entreprise qui n’a pas été distribué.

Il existe différents ratios pour procéder au calcul de la capacité d’emprunt de l’entreprise comme :

- Le calcul d’autofinancement (CAF)

Ce ratio permet de déterminer la rentabilité d’une société et de connaître les sommes qui sont dépensées et qui entrent dans la trésorerie de l’entreprise. Cela permet en outre d’évaluer ce qui possède l’entreprise et de juger de la capacité d’autofinancement de la société.

Le calcul s’effectue de la manière suivante :

CAF = Charges non décaissables + EBE (excédent Brut d’Exploitation) – produit non décaissables.

Les produits non décaissables sont comparables aux recettes qui n’ont fait aucune entrée d’argent dans la trésorerie. Il peut s’agir d’opérations d’amortissement et des reprises sur provisions. Les charges non décaissables sont en quelque sorte les dépenses qui ne feront pas l’objet de sortie de trésorerie.

Après avoir déterminé la CAF, vous pouvez déterminer par la suite la capacité d’emprunt auprès de votre banquier. La formule que vous pouvez utiliser est la suivante :

Capacité d’emprunt = Capacité d’autofinancement * 3

La banque, pour déterminer votre niveau d’emprunt, devra être en capacité de savoir si l’entreprise pourra procéder à des remboursements sur une période de 3 ans en moyenne. Ainsi, le résultat sera influencé par des paramètres comme la nature du projet. Pour l’acquisition d’un local ou d’un immeuble, la durée sera bien plus importante.

La capacité d’emprunt sera ainsi déterminée par des éléments comme l’apport personnel et les besoins de financement. Ces éléments seront déterminants et permettront de connaître la durée du prêt bancaire.