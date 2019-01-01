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Au cours de ces dernières années, les services d’abonnement sont devenus extrêmement populaires en France et en Europe. En effet, un français sur deux affirme souhaiter consommer plus de produits par abonnement.
Le terme « API » est devenu très populaire dernièrement. Mais savez-vous exactement à quoi servent les API et pourquoi elles sont si importantes ?
L’innovation dans le paiement en ligne s’arrête à votre empreinte digitale?
Réduisez le taux de churn et de désabonnement avec GoCardless Plus.
Quel est le style de recrutement de l’agence ? Sa procédure de recrutement ?
Il est important d’avoir de bonnes ressources lorsque l’on débute avec une API.
Les abonnés européens aiment-ils le prélèvement automatique ?
Chez GoCardless, nous sommes très fiers de notre équipe de Service client.
Toute entreprise aimerait savoir pourquoi elle perd des clients, et voudrait savoir quand leurs clients sont sur le point de les abandonner.
Entre la gestion des défauts de transaction et les fonctionnalités aux dispositifs transversaux, l’entreprise en mode Saas moderne doit faire face à de nombreux obstacles en ce qui concerne le traitement des paiements.
GoCardless est rentré dans le top 10 du classement Deloitte Fast 500 EMEA.
Chaque jour présente de nouveaux défis et je me suis améliorée en une semaine !