Le prélèvement Worldpay : à quoi ça correspond ?

Worldpay est une plateforme de paiement en ligne par smartphone, ordinateur, tablette ou téléphone. En tant que solution de traitement de paiement mobile, en ligne ou en magasin, le prélèvement Worldpay gère la transaction financière entre un site e-commerce et un consommateur, que ce soit un particulier ou une entreprise.

Lorsque vous effectuez un achat en ligne, Worldpay débite votre compte et reverse ensuite les fonds à l’e-commerçant, moyennant une commission. Ce moyen de paiement est souvent utilisé par les lignes aériennes, le contenu numérique tel qu’un livre pour une liseuse ou un service d’impression (remplacement d’encre et de toners d’imprimante par abonnement).

En règle générale, le prélèvement Worldpay apparaît sur le compte bancaire comme un débit libellé « paiement CB Worldpay », ce qui peut être une source de malentendus, car les coordonnées de carte bancaire font souvent objet de fraude et de vol. Si vous ne vous souvenez pas des derniers sites internet où vous avez effectué des achats, le prélèvement Worldpay sera une source de stress puisque la société ne communique qu’avec ses partenaires commerciaux. La seule manière d’obtenir des explications sur un prélèvement Worldpay est de contacter directement le site e-commerce.

GoCardless – une solution qui vous aide à contourner les aléas de la carte bancaire

85 % des entreprises à revenus récurrents doivent collecter des paiements ponctuels pour encaisser une facture ou recouvrer un paiement échoué.

Les passerelles de paiement qui utilisent les cartes bancaires ou le virement ne sont pas adaptées aux besoins des entreprises. Les cartes de crédit engendrent des frais de transaction coûteux et des taux d'échec élevés. Quant aux virements bancaires, ils souffrent d’une expérience utilisateur médiocre qui peut amener vos clients à se désabonner et quitter votre entreprise.

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GoCardless simplifie le prélèvement automatique et vous permet d'automatiser la gestion de vos paiements. Adaptée aux besoins des grandes entreprises et startups en forte croissance, notre solution permet un meilleur contrôle des paiements de factures uniques lorsque le payeur souhaite autoriser chaque paiement ponctuel.

Vous pouvez associer GoCardless à votre logiciel de facturation pour automatiser les rapprochements.