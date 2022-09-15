Les 10 meilleurs sites de transfert d’argent en ligne à l’international

Dernière modificationsept. 2022Lecture : 1 minutes
Vous souhaitez effectuer un transfert d'argent depuis la France vers un autre pays ? Face aux frais exorbitants de transferts à l'étranger de plus en plus d’entreprises se tournent vers les sociétés spécialisées dans le transfert d’argent international en raison des coûts réduits et de la rapidité. Dans cet article vous trouverez notre comparateur gratuit des meilleures plateformes de transfert d'argent en ligne. Mais ce n’est pas tout.
Le recouvrement des paiements à l’international fait aussi partie des préoccupations des entreprises, tout comme les retards d’encaissement et les frais de transfert. Vous allez découvrir les solutions GoCardless qui répondent aux défis des paiements récurrents et ponctuels à l’international.
Pourquoi a-t-on besoin d’un site de transfert d’argent international ?
Lorsqu’une entreprise souhaite payer un fournisseur étranger, ou exporter des biens ou des services, elle recherche un service fiable, rapide et le moins coûteux possible. Il existe plusieurs options pour le faire, telles que le virement, le chèque international ou le crédit et la remise documentaire. Vous pouvez les découvrir dans notre article.
Transfert d’argent en ligne à l’international : le Top 10
Une société internationale de transfert d’argent reste une solution très compétitive pour envoyer des fonds dans le monde entier. Les frais de transfert sont inférieurs à ceux des banques, alors que les garanties au niveau de sécurité et de fiabilité restent les mêmes.
Découvrez ici notre sélection des 10 meilleurs sites de transfert d’argent en ligne à l’international :
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Le site
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Les pour
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…et les contre
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Wise
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XE
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Currencyfair
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Xoom
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Azimo
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Western Union
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Remitly
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Skrill
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WorldRemit
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RIA
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GoCardless facilite vos paiements internationaux
La gestion des paiements récurrents à l'international peut être complexe et coûteuse pour toute entreprise. À côté de ces différents sites de transfert d’argent à l'international, la solution de paiement en ligne GoCardless permet aux entrepreneurs de collecter les paiements sur les comptes bancaires des clients étrangers via le prélèvement avec des frais de transaction très bas.
La gestion des paiements récurrents est effectuée dans plus de 30 pays à partir d'un seul compte bancaire. Les sommes prélevées sont versées sur le compte professionnel sans avoir à effectuer une conversion de devises, et ceci de manière transparente, à travers une estimation des frais de transaction et du taux de change estimé. La somme finale versée sur le compte est clairement indiquée par GoCardless.
Dans une étude de marché auprès de 5,000 petites et moyennes entreprises qui utilisent GoCardless, 85 % déclarent qu’ils consacrent moins de temps à devoir recouvrir les paiements pour impayés ou retard de paiement. Notre solution est aussi compatible avec un logiciel de gestion comme celui de l’entreprise Sage, qu’utilise par ailleurs Wise pour obtenir le taux de change réel le plus attractif et par conséquent une conversion de devise optimale.
Collectez facilement vos paiements internationaux au meilleur taux de change avec GoCardless.
Oubliez la paperasse compliquée, économisez votre temps et votre argent. Pas besoin d'un compte en banque dans une autre devise.