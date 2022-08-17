Comment choisir un tpe sans abonnement ?

Le choix du tpe sans abonnement peut-être un choix stratégique pour l’entrepreneur afin de limiter les frais liés aux transactions par cartes bancaires. En effet, l’entrepreneur peut souhaiter s’équiper d’un terminal de paiement sans abonnement sans avoir à payer des frais élevés comme des frais d’abonnement mensuels.

De ce fait, il est nécessaire de comparer chaque fournisseur de terminaux de paiement sans abonnement afin d’effectuer le meilleur choix pour les encaissements par cartede débit et de crédit pour son activité professionnelle.

67 % des Français préfèrent effectuer une transaction avec une carte bancaire plutôt que par chèque ou espèces.* De ce fait, outre la nécessité d’acquérir un terminal de paiement électronique. Voici un guide pour savoir quel tpe sans abonnement choisir pour la bonne marche de son entreprise.

Quel terminal de paiement sans abonnement choisir ?

Tout d’abord, il faut savoir qu’il n’est plus nécessaire pour un entrepreneur de passer par un établissement bancaire pour obtenir un tpe sans abonnement. Les banques proposent généralement l’achat ou la location d’un tpe avec une durée d’engagement.

Des nouveaux acteurs proposent aux entrepreneurs de s’équiper de tpe sans abonnement, ce sont des entreprises totalement indépendantes qui visent à démocratiser l’accès aux tpe.

Voici une sélection non-exhaustive des principales offres de tpe sans abonnement :

Zettle Reader 2

Ce modèle est disponible pour 79 € sans abonnement ou frais fixe. Le Zettle Reader 2 facture des frais de transaction de 1,75 %. Ce tpe sans abonnement fonctionne via Bluetooth avec Smartphone. Pour pouvoir utiliser Zeetle Reader 2, il faut télécharger une application. Il est à noter que ce terminal de carte bleue sans abonnement accepte plusieurs moyens de paiement comme Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay…

Maxi Smile

Il est nécessaire de prévoir un certain budget pour acquérir ce tpe sans abonnement. Le coût s’élève à hauteur de 249 € HT. Il s’agit d’un tpe développé par la société Smile and Pay et qui dispose de plusieurs fonctionnalités. Le Maxi Smile est unterminal de paiement électronique entièrement autonome qui ne nécessite pas d’être connecté à une prise pour pouvoir encaisser les paiements des clients.

Par ailleurs, un Smartphone n’est pas nécessaire pour l’utiliser. Maxi Smile dispose d’un écran LED, d’un clavier et d’une imprimante. Il est compatible avec les réseaux 3G et WiFi.

SumUp 3G

SumUp est une entreprise britannique qui propose un tpe sans abonnement via le modèle SumUp 3G. Cet appareil fonctionne sans téléphone et sans Wifi. SumUp 3G dispose de sa propre carte SIM avec des données disponibles en illimité. L’entreprise devra payer la somme de 199 € pour acquérir ce terminal de carte bleue sans abonnement.

Cette liste est non-exhaustive et il existe de nombreux modèles de tpe sans abonnement disponibles sur le marché. L’entrepreneur peut retenir certains critères pour pouvoir choisir un boîtier tpe sans abonnement

Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir un tpe sans abonnement ?

L’entrepreneur doit prendre en considération plusieurs critères pour choisir un tpe sans abonnement :

Portabilité

Un tpe mobile sans abonnement sera plus adapté pour un commerçant ambulant ou un chauffeur de taxi. Autrement, pour les entrepreneurs avec un local commercial, un TPE fixe peut convenir aux besoins d’encaissement des transactions.

Le paiement sans contact est désormais très utilisé et sera un critère à prendre en compte dans le choix du boîtier tpe sans abonnement. De ce fait, l’entrepreneur doit prendre en compte un tpe sans abonnement qui accepte des moyens de paiement comme Google Pay ou Apple Pay.

Les frais de transaction

Il est essentiel de comparer les différents frais de transaction concernant les tpe sans abonnement. Ainsi, l’entrepreneur peut opter pour une formule qui propose un taux dégressif par rapport au volume de transactions.

Fonctionnalités

Les fonctionnalités dépendent des besoins de l’entrepreneur comme une imprimante intégrée ou encore des outils de gestion et de comptabilité. Lors du choix du terminal de paiement sans abonnement, il faut prendre en compte ses différents besoins par rapport aux accessoires et aux fonctionnalités.

Type de connexion

La vitesse de connexion est essentielle dans le bon déroulement de l’encaissement des transactions. Il existe une multitude d’options comme des terminaux de paiement qui fonctionnent avec le WiFi, en 3G/4G ou avec une ligne téléphonique.

Peut-on considérer une solution alternative aux tpe sans abonnement ?

Le caractère populaire des transactions par cartes bancaires nécessite pour un entrepreneur d’acquérir un tpe sans abonnement, mais il existe des solutions alternatives et complémentaires pour faciliter le processus d’encaissement.

Une solution de paiement comme GoCardless propose de collecter directement les paiements des clients sur les comptes bancaires des clients. Ce moyen de paiement est valable pour les paiements récurrents et ponctuels et est très facile à mettre en place. GoCardless est une passerelle de paiement qui propose un dispositif de paiement fiable avec le prélèvement SEPA.

Les transactions par cartes bancaires sont beaucoup plus coûteuses pour un entrepreneur car les frais de transaction ne sont pas plafonnés. Pour une entreprise qui a son activité tournée vers l’internationale, les frais de transactions transfrontalières s’ajoutent aux frais associés aux cartes de paiement. De ce fait, il est à considérer pour l’entrepreneur une solution de paiement complémentaire aux tpe sans abonnement.

Il est à noter que les frais sont de 1 à 3 % plus coûteux concernant les cartes bancaires par rapport à la solution de paiement GoCardless. GoCardless propose des frais transparents à hauteur de 1 % + 0,20 % par transaction. Les résultats sont au rendez-vous avec une réduction des coûts d’encaissement des paiements pour les clients de GoCardless à hauteur de 56 %.

D’autant plus que si l’entrepreneur dispose d’une boutique en ligne, il peut considérer acquérir une solution peu coûteuse et très facile à mettre en place comme GoCardless qui est une passerelle de paiement. GoCardless est notamment compatible avec une solution de création de boutique en ligne comme WooCommerce où l’entrepreneur peut interconnecter les deux solutions pour proposer ses produits ou services avec un dispositif de paiement en ligne.

Sources: