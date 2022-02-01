Lorsqu’un entrepreneur se lance dans le e-commerce à travers la création et l’optimisation d’une boutique en ligne, il est essentiel de se demander quelle solution de paiement en ligne choisir pour son e-commerce. Il peut être compliqué de choisir la meilleure solution de paiement en ligne en raison de la multitude d’offres de prestataires de paiement disponible sur le marché.

On dénombre de nombreuses solutions de paiement en ligne, comme les portefeuilles électroniques ou les passerelles de paiements par exemple. Voici un aperçu de plusieurs types de solutions de paiement en ligne pour le e-commerce.

Les solutions de paiement en ligne disponible pour e-Commerce

Pour résumé, l’entrepreneur dispose de plusieurs manières de proposer une solution de paiement en ligne pour son e-commerce :

Solutions de paiement en ligne avec VAD : il s’agit d’une solution de paiement en ligne que l’entrepreneur souscrira à travers un établissement bancaire classique.

Solutions de paiement full-service avec VAD : il s’agit d’un moyen plus onéreux que celle avec un établissement bancaire. Cela nécessitera un abonnement avec un établissement spécialisé.

Solutions de paiement full-service sans VAD, c’est à dire sans abonnement (type Paypal)

Choisir une solution de paiement en ligne avec un établissement bancaire

Il est possible de choisir une solution de paiement pour son e-commerce à travers un établissement bancaire classique. Il faudra de ce fait souscrire un contrat de prestataire en service de paiement (PSP). Après avoir souscrit à un contrat PSP, l’entrepreneur pourra intégrer une solution de paiement en ligne sur sa boutique en ligne. Il faudra souscrire un contrat de vente à distance (VAD).

Il est à noter qu’il ne faut surtout pas confondre un contrat VAD avec une passerelle en service de paiement (PSP). Le contrat VAD permet d’utiliser un TPE (terminal de paiement électronique virtuel), soit une passerelle de paiement qui effectuera le traitement des transactions en ligne et procédera à la vérification du bien-fondé du moyen de paiement.

Si l’on souhaite utiliser une autre solution de paiement en ligne pour son e-commerce, il est possible d’opter pour une solution de paiement full-service.

Choisir une solution de paiement full-service avec VAD

L’entrepreneur pourra choisir une solution de paiement en ligne pour son e-commerce en full-service. Cela veut dire qu’il ne devra pas traiter directement avec un établissement bancaire, mais avec un prestataire de paiement spécialisé.

La solution de paiement en ligne full-service avec VAD, nécessite de choisir un prestataire spécialisé. Une solution de paiement full-service avec VAD gère l’ensemble des transactions, le client sera ainsi redirigé sur une interface dédiée, c'est-à-dire celle d’un établissement bancaire spécialisé. Comme il a été précisé précédemment, il s’agit d’une solution plus onéreuse qu’un établissement bancaire classique, mais qui apporte un niveau de sécurité supplémentaire dans le traitement de la transaction.

Choisir une solution de paiement full-service sans VAD

Le full service sans VAD ne nécessite pas d’abonnement, mais l’entrepreneur devra payer un pourcentage sur son volume de transactions. Choisir une solution de paiement en ligne pour son e-commerce sans VAD en full-service, n’assure pas un niveau de sécurité optimal dans le traitement des transactions.

La solution de paiement full-service sans VAD évite au client de devoir communiquer ses données bancaires, il devra passer par un prestataire comme Paypal par exemple. Cependant, le client devra créer un compte qui devra être lié à son compte bancaire ou une carte bancaire.

Pour les entreprises qui proposent des systèmes d’abonnement, il existe une solution de paiement en ligne comme Gocardless qui propose le traitement des paiements récurrents et ponctuels à travers le prélèvement automatique. Il sera en outre judicieux de répertorier et classer l’ensemble des transactions de la solution de paiement en ligne de son choix, avec un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage.