Qu'est-ce qu'un Compte Marchand ?

Lorsqu’un entrepreneur débute une activité en ligne, il doit ouvrir un compte marchand pour recevoir les différents paiements de ses clients dans le cadre de son activité professionnelle. Il s’agit d’un outil indispensable pour la bonne marche de son entreprise. Toutefois, avant d’avoir recours à ce type de compte, il est essentiel de savoir en quoi consistent un compte marchand, ses avantages, le fonctionnement et les coûts associés à l’ouverture de ce type de compte.

En quoi consiste un compte marchand ?

Le compte marchand permet d’encaisser différents paiements et d’effectuer des transactions dans le cadre d’une boutique en ligne ou d’un point de vente physique comme un local commercial. Ainsi, pour pouvoir proposer la vente de ses produits ou services, il est essentiel de disposer d’un compte marchand pouvoir satisfaire les exigences de ses différents clients concernant les paiements, que ce soient les transactions par carte de débit ou carte de crédit.

On peut définir le compte marchand comme étant un canal qui assure une communication entre une carte de crédit ou débit et un compte bancaire. Ainsi, le compte marchand à ce rôle très important de permettre d’accepter différents types de paiements dans le respect des dernières normes de sécurité en vigueur. On dénombre différents types de comptes marchands qui peuvent satisfaire différents besoins et aspirations avec une tarification qui peut changer selon le type de compte marchand.

Que se passe-t-il sans compte marchand ?

En l’absence de compte marchand, il sera particulièrement long et fastidieux pour l’entrepreneur de recevoir de l’argent lorsque le client aura effectué le paiement via une carte de débit ou de crédit. Ainsi, des frais peuvent être occasionnés lors de l’achat avec notamment une carte de crédit que le compte marchand enlèvera lors d’une transaction.

Lors de l’achat d’un bien ou d’un service envers un entrepreneur, le processeur de la carte de débit ou de crédit effectuera l’envoi des données relatives à la transaction. Ces données seront envoyées à l’émetteur de la carte qui devra confirmer que les fonds sont disponibles sur le compte bancaire du client.

Les réseaux Visa et Mastercard sont chargés de l’exécution de la transmission des données bancaires. Les comptes marchands interviennent en donnant accès aux différentes transactions sans avoir à les effectuer individuellement.

Quelles sont les avantages des comptes marchands ?

Pour exécuter les transactions ou les achats avec une carte de paiement, il est essentiel de disposer d’un compte marchand. L’avantage de ce type de compte réside qu’il permet de diminuer de manière considérable les risques lors du traitement des paiements entre le client et le commerçant. Il suffira simplement de payer certains frais.

En effet, le compte marchand permet d’assurer en toute sécurité la réception des fonds de la part de l’entrepreneur. En l’absence de compte marchand, l’entrepreneur peut ne pas recevoir les fonds lors notamment d’un paiement avec une carte de crédit dont le détenteur n’aurait pas honoré ses paiements.

Le compte marchand permet ainsi de diminuer de manière considérable les incidents de paiements et les potentiels litiges entre clients et entrepreneurs.

Quels sont les frais associés au compte marchand ?

Il est à prévoir certains frais comme :

Frais d’installation : une entreprise qui propose des comptes marchands pour des entrepreneurs facture des frais d’installation. La tarification s’effectue généralement avec un devis et les frais d’installation comprennent l’installation du matériel, le nombre de ventes par mois et par an qui seront supportés, le prix du matériel…

Frais d’entretien : il est à prévoir des frais d’entretien comme les frais de maintenance.

Frais de transaction : il s’agit du poste de dépense le plus important par rapport aux coûts supplémentaires. Les frais dépendent de plusieurs paramètres que ce soit la taille de l’entreprise, le type de processeur de carte que l’entrepreneur utilisera.

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