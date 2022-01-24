Comment proposer le paiement en plusieurs fois ?

Le paiement en plusieurs fois – ou paiement fractionné –, c’est le règlement d’un achat, mais étalé sur plusieurs échéances (le plus souvent espacées d’un mois).

Aujourd’hi, les sites d’e-commerce sont de plus en plus nombreux à proposer ce type de paiement, très apprécié des consommateurs pour des achats touchant tous les types produits imaginables.

Lorsqu’un site propose une solution de paiement fractionné, on constate une augmentation du panier moyen. De plus, la possibilité de régler en plusieurs fois peut finir par décider un acheteur encore hésitant. Enfin, le paiement fractionné peut également contribuer à la fidélisation de la clientèle.

Les formules de paiement fractionné concernent le plus souvent le paiement en quatre fois et le paiement en trois fois. Sur le plan légal, la durée maximale d’un paiement fractionné ne peut pas être supérieure à quatre-vingt-dix jours (trois mois). Au-delà il s’agit plutôt d’un crédit.

Il faut toutefois noter que le paiement fractionné est un service payant qui est facturé au commerçant. Les frais, selon certaines études, iraient de 1 % jusqu’à un peu moins de 4 % du montant réglé, selon les formules.

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Types de paiement fractionné pour le commerçant:

Le paiement fractionné garanti

Dans ce cas, si le fonctionnement est identique pour le client, la différence réside dans le fait que la totalité de la commande est payée par votre solution de paiement. Avantage évident : pas de souci de trésorerie, et pas de dossier à gérer dans le cas d’un défaut de paiement.

Dans le cadre d’un paiement fractionné garanti, le client paye en plusieurs mensualités, mais le commerçant est payé immédiatement, et la trésorerie est préservée. En cas de litige, le prestataire de paiement s’occupe de la récupération des versements impayés.

Le paiement fractionné non garanti

Cette option est moins avantageuse pour le commerçant, qui doit subir le manque dans sa trésorerie.

Pour mettre en place ce dispositif, les commerçants peuvent recourir à :

des organismes de crédit traditionnels

des sociétés technologiques spécialisées, ainsi que…

GoCardless

Elles existent, en effet, comme le prouvent GoCardless et Xero, qui ont su se compléter de façon très intéressante.

Pour beaucoup de petites et moyennes entreprises, le suivi des paiements est en effet une lourde tâche, qui s’ajoute à de multiples autres obligations.

GoCardless a été créé pour répondre à ce défi, avec l’automatisation du prélèvement de paiements récurrents, par exemple, le suivi des paiements en retard et bien d’autres choses encore. Mais pour inventer d’autres solutions, GoCardless est parvenu à trouver des partenaires très compétents, comme Xero, une plateforme comptable dont le but est d�’aider les petites entreprises à effectuer leur gestion financière et de simplifier les échanges avec leurs conseillers professionnels.

Grâce au système intégré mis en place entre GoCardless et Xero, les entrepreneurs sont en mesure, non seulement de prélever et de réconcilier leurs paiements en réduisant le temps consacré à la comptabilité, mais également de diviser une facture Xero en plusieurs paiement GoCardless. Ils peuvent aussi personnaliser le nombre de paiements qu’ils souhaitent proposer à leur clientèle, et la fréquence des versements. Un dispositif qui permet de surveiller, une fois mis en place, le nombre de versements restants.

Il n’est donc plus nécessaire de perdre du temps et de l’énergie. Le client sait précisément quand commencera le paiement, le statut de la facture sera réactualisé, et ce jusqu’au règlement complet.