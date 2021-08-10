Payer en plusieurs fois : comment faire ?

De plus en plus de marchands proposent à leurs clients des facilités de paiement du type “paiement en 3 fois sans frais”. Vous vous demandez comment ça marche ?

Découvrez comment fonctionne le paiement en plusieurs fois, qui peut en profiter et combien ça coûte vraiment.

Principe de fonctionnement du paiement en plusieurs fois (paiement fractionné)

Le principe du paiement en plusieurs consiste à étaler le règlement d’un achat sur plusieurs échéances. Les échéances de paiement sont généralement espacées d’un mois. Ce mode de paiement est aussi appelé paiement fractionné.

La plupart du temps, ce sont les sites marchands en ligne qui proposent ce type de paiement. Toutefois, il arrive également que des magasins physiques offrent cette facilité de financement.

Les formules de paiement en plusieurs fois les plus courantes sont les suivantes.

Paiement en 4 fois

Un premier versement est effectué immédiatement, le deuxième un mois plus tard, le troisième deux mois après l’achat et enfin le quatrième au bout de trois mois.

Paiement en 3 fois

Le premier paiement peut être versé immédiatement ou reporté au mois suivant.

Quelle que soit la formule, la durée maximum d’un paiement en plusieurs fois ne peut pas dépasser 90 jours (soit 3 mois).

Le paiement en plusieurs fois est particulièrement apprécié pour les achats relativement importants comme l’électroménager par exemple. Ce mode de règlement vous permet d’acquérir un objet même si vous ne disposez pas encore des fonds suffisants. Vous pouvez ainsi lisser l’effort financier sur plusieurs mois.

Prenez le contrôle de vos paiements récurrents et soyez payé(e) en temps et en heure à tous les coups. Dites adieux aux frais de paiements par carte coûteux et profitez d'un taux de succès de 97,5 % et plus avec GoCardless. En savoir plus S'inscrire

La mise en place d’un paiement en 3 ou 4 fois est très simple. En fait, il vous suffit d’effectuer votre achat chez un commerçant (en ligne ou physique) qui propose cette facilité de paiement.

Au moment du règlement, sélectionnez le mode de paiement en plusieurs fois et choisissez le nombre de mensualités souhaitées. Ensuite, vous n’aurez qu’à renseigner votre numéro de carte bancaire.

Le processus est immédiat et entièrement automatisé. Vous n’avez pas à fournir de document complémentaire ni à attendre le traitement de votre dossier. La plupart du temps, le paiement fractionné est validé automatiquement en quelques secondes.

Peut-on me refuser le paiement fractionné ?

Pour pouvoir payer en plusieurs fois, il suffit de disposer d’une carte bancaire. Toutefois, il arrive que la demande soit refusée.

Dans quels cas le financement en plusieurs fois peut-il être refusé ? Les situations les plus courantes sont les suivantes :

Votre carte bancaire n’est pas adaptée. En particulier, la plupart des marchands refusent les cartes à autorisation systématique (Visa Electron ou Mastercard Maestro), les cartes prépayées et les cartes virtuelles.

Votre carte bancaire arrive à expiration avant la date de la dernière mensualité prévue.

L’établissement bancaire qui finance l’achat suspecte une fraude. En effet, il se peut qu’il estime que cet achat (sa nature, l’heure de la commande, l’adresse de livraison, etc.) ne correspond pas à vos habitudes de consommation. Dans ce cas, il peut refuser le paiement en plusieurs fois.

Combien coûte le paiement en plusieurs fois ?

De nombreux commerçants et sites internet proposent le paiement en plusieurs fois sans frais. Cela signifie que vous ne paierez aucun surcoût pour bénéficier de cette facilité de paiement. Le prix d’achat est simplement divisé en 4 échéances (ou en 3 dans le cas d’un paiement 3 fois sans frais).

Toutefois, le paiement en plusieurs fois n’est pas gratuit pour tout le monde. En fait, le service est facturé par l’établissement bancaire qui avance les fonds. Alors, qui règle la facture ? C’est le site marchand.

En effet, le commerçant prend en charge les frais de mise en place du financement afin de satisfaire et de fidéliser ses clients. C’est ainsi qu’il peut vous proposer le paiement en plusieurs fois sans frais.