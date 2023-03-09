Dernière modificationmars 2023Lecture : 2 minutes
Une cryptomonnaie est une monnaie numérique que vous pouvez utiliser en ligne pour acheter des biens ou des services. Parfois appelées « altcoins », ou pièces alternatives, ces monnaies fonctionnent grâce à une technologie appelée blockchain. La blockchain gère et enregistre les transactions en ligne dans un système décentralisé. Parce qu'elle est décentralisée, elle offre un niveau de sécurité plus élevé et une vérification quasi-instantanée des transactions.
Il est possible d’accepter des paiements en crypto pour son commerce. Ce paiement peut se faire par le biais d’un portefeuille, un module de paiement tel que BitPay ou Coinbase Commerce, ou encore par un point de vente via un terminal de paiement.
Avec l’augmentation de volume de transactions et les risques inhérents aux faillites des plateformes comme FTX en 2022, stocker ses cryptomonnaies de manière sécurisée est un enjeu clé pour tous les investisseurs.
Portefeuille crypto – définition et principaux types
Un portefeuille est un procédé de stockage des pièces de cryptomonnaie, ou plus précisément des clés privées qui contrôlent ces pièces. Les portefeuilles sont donc en réalité des porte-clés. La façon destocker les clés privées d'un utilisateur est donc primordial. Il y a deux principaux types de wallets crypto : hot et cold. Les portefeuilles cold sont des dispositifs physiques qui vous permettent de conserver les actifs hors ligne et offrent une sécurité renforcée. Le fait qu’ils ne sont pas directement connectés à Internet réduit considérablement la surface d'attaque pour un pirate informatique. Les cold wallets sont recommandés pour conserver de grosses sommes de cryptomonnaie. Les hot wallets sont généralement des extensions ou des applications Web. Plus simples d’utilisation, ils sont aussi moins sécurisés.
Critères de choix de wallets crypto
Le choix de wallet crypto dépendra de vos besoins et de votre profil investisseur en crypto (débutant ou pro, somme moyenne par transaction). Voici une liste des critères les plus importants à retenir lors de votre choix de portefeuille :
sécurité ;
qualité du service client ;
facilité d’utilisation ;
frais de transaction ;
prise en charge de différents OS sur desktop et mobile ;
diversité de cryptos prises en charge ;
disponibilité de la version française pour le dispositif et le service client.
Découvrez ici notre sélection des 10 meilleurs wallets crypto avec une liste des principaux avantages et inconvénients pour chaque portefeuille :
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Wallet crypto
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Type
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Avantages
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Points négatifs
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Trezor One
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Cold
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Ledger Nano S
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Cold
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Exodus
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Hot
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Coinbase Wallet
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Hot
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Trust Wallet
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Hot
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Coinomi
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Hot
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MetaMask
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Hot
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ZenGo
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Hot
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CoolWallet S
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Cold
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Argent
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Hot
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GoCardless – une alternative au paiement par cryptomonnaies
Vous considérez peut-être le paiement par cryptomonnaie pour votre commerce en ligne afin d’attirer un public plus large. Néanmoins, il faut aussi prendre en compte la complexité de sa mise en place et les fraispour convertir la devise en crypto.
GoCardless facilite les paiements entre clients et commerçants. Compatible avec WooCommerce – un module destiné aux boutiques en ligne – la solution est flexible et peut s’adapter à de nombreux contextes. Vous pouvez ainsi collecter directement les paiements sur les comptes bancaires de vos clients à une date d’échéance précise sur des pages de paiement disponibles dans de nombreux formats, facilitant ainsi la validation du panier client. GoCardless offre des tarifs compétitifs qui se situent à hauteur de 2 % + 0,20 EUR pour chaque transaction.
Notre solution Instant Bank Pay, basée sur l'open banking, permet un meilleur contrôle des paiements ponctuels. Grâce à Instant Bank Pay vous pouvez encaisser des paiements en un jour ouvré seulement. Grâce à cette solution de paiement instantané, vos clients sont plus rassurés et leur parcours utilisateur plus fluide.
Prenez le contrôle de vos paiements entrants et soyez payé(e) en temps et en heure avec GoCardless.
GoCardless simplifie la collecte de paiements récurrents
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