Quelle est la limite du paiement sans contact ?

Synonyme de rapidité et de simplicité, le paiement sans contact avec une carte bancaire permet de régler de manière effective une transaction en-dessous de 50 euros. En effet, la réglementation en vigueur instaure une limite du paiement sans contact. Ce qui permet aux commerçants de réduire le temps d’attente en caisse et d’optimiser les relations commerciales avec la clientèle.

Véritable accélérateur dans les paiements au quotidien pour les commerçants comme le CRM de l’entreprise Salesforce qui permet d’automatiser l’encaissement des paiements. Le paiement sans contact a su s’imposer comme un moyen de paiement incontournable. Il est désormais presque dépassé d’insérer une carte bancaire dans un terminal de paiement électronique et de saisir son code secret.

Depuis le 11 mai 2020, le plafond de paiement sans contact est passé de 30 à 50 €. La limite de 50 euros est désormais en vigueur et avait notamment été mise en place dans le cadre de la pandémie de Covid-19 pour le respect des gestes barrières.

Ainsi, les clients qui disposent d’une carte bancaire avant la date du 11 mai 2020, doivent se rapprocher de leur établissement bancaire pour pouvoir autoriser le plafond de 50 €. Il est ainsi nécessaire de se rendre dans un commerce et de saisir le code secret au sein d’un terminal de paiement électronique. Il est également possible de débloquer la limite du paiement sans contact de 50 euros en effectuant un retrait dans un distributeur automatique de billets.

Un commerçant peut éventuellement s’interroger s’il existe un montant minimum concernant le paiement sans contact. Surtout en cas d’insuffisance de fonds dans le fond de caisse à un instant t.

La réglementation en vigueur n’impose pas de montant minimum concernant une transaction à travers le paiement sans contact. Ainsi, un entrepreneur peut accepter une transaction à partir de la somme de 1 €. Cependant, il est très courant pour de nombreux commerçants d’exiger un montant minimal qui est souvent de 5 €.

Ce montant minimum de paiement pour le sans contact s’explique en raison des frais de transactions que peuvent impliquer ce moyen de paiement, que ce soit au niveau des frais sur chaque transaction et des plafonds à ne pas dépasser.

Le client a une limite de paiement concernant le paiement sans contact. Cela vise à lutter contre les risques de fraude en cas de vol ou de perte de la carte bancaire. Ainsi, les fréquences autorisées concernant le paiement sans contact sont définies par les établissements bancaires et cette limite s’applique sur deux paramètres : - Nombre de paiements sans contact par jour ou par semaine - Nombre maximum de paiements sans contact consécutifs Un entrepreneur qui dispose par exemple d’une carte bancaire professionnelle pour effectuer des achats dans le cadre de son activité professionnelle, devra se renseigner auprès de son établissement bancaire concernant les limites définies précédemment. Dans le cas où les limites seraient atteintes, le prochain paiement devra généralement être effectué à travers la saisie du code secret. Il faudra consulter la convention de compte bancaire pour connaître les limites par jour de paiements sans contact et le nombre de paiements sans contact consécutifs.

Il est également possible d’effectuer un paiement sans contact via un téléphone mobile, avec la technologie NFC. Il suffira d’approcher le Smartphone sur le terminal de paiement. Il existe des services de paiement mobile sans contact comme Apple Pay ou Google Pay.

Toutefois, les paiements sans contact avec une application mobile ne sont pas soumis au plafond de 50 €. Il est à noter que les limites s’appliquent uniquement aux cartes et comptes bancaires qui sont liées à l’application mobile.