Lorsqu’on organise des évènements, la mise en place d’un système de paiement fiable et efficace sera un élément à prendre en considération. Le bracelet cashless apparaît comme un moyen efficace pour régler des achats à côté de la carte de débit ou de crédit et des espèces. Il s’agit d’un moyen de paiement qui sert de portefeuille électronique pour effectuer des achats.

Le bracelet cashless ne sert pas seulement à accepter des paiements sans espèces, mais peut également servir de support de communication, de contrôle des participants, mais également pour le sponsoring et les publicités. Véritable kit tout-en-un, un professionnel dans l’évènementiel trouvera de nombreux avantages d’utiliser un bracelet cashless.

Véritable support pour encaisser des paiements dans un évènement, le bracelet cashless apparaît comme un mode de paiement à privilégier pour les professionnels dans l’évènementiel. Le visiteur pourra le charger avant le déroulement du festival via la création d’un compte cashless.

Les bracelets cashless utilisent la technique du NFC. NFC (Near Field Communication) et permettent d’effectuer l’échange d’informations entre une puce et un appareil qui permet de lire la puce. Le lecteur de puce est généralement un terminal de paiement électronique.

La puce mesure seulement quelques millimètres et peut être placée dans n’importe quel objet. Ainsi, la puce s’incorpore très facilement dans un bracelet, mais également une carte. Cela permet de fluidifier les paiements dans un festival ou un évènement. Le participant devra simplement tendre son bras pour pouvoir débuter le processus d’encaissement.

Quels sont les avantages du bracelet cashless pour les évènements ?

Le bracelet cashless apporte plusieurs avantages pour les organisateurs d’évènements :

Facile d’utilisation : le bracelet cashless donne la possibilité de réduire de manière considérable le temps d’attente dans les stands pour la vente de produits dans les festivals.

Sécurisé : le bracelet cashless permet aux promoteurs de proposer un moyen de paiement sécurisé aux visiteurs. Il suffira simplement de porter un bracelet au poignet pour conserver l’argent en toute sécurité. Il s’avère �être compliqué de voler un bracelet solidement ancré sur un poignet.

Peu coûteux : cette solution de paiement sera entièrement gratuite pour les visiteurs qui peuvent créer un compte cashless très facilement.

Véritable outil de sponsoring : si l’organisateur d’évènements dispose de sponsors, il peut personnaliser le bracelet cashless. En effet, le support est personnalisable et permet de diffuser de manière aisée des annonces publicitaires.

À quels types d’évènements peut-on utiliser le bracelet cashless ?

Le bracelet cashless est adaptable à de nombreux types d’évènements. Un entrepreneur dans l’évènementiel peut proposer cette solution de paiement dans les festivals, salons professionnels ou encore les galas d’étudiants. Il s’agit d’un moyen de paiement flexible qui peut s’adapter à de nombreux contextes et évènements.

Il a déjà été utilisé dans de nombreux évènements. Il sera idéal pour les évènements sportifs et les festivals. En effet, il permet au participant de ne pas perdre d’objets comme une carte bancaire ou des espèces, dans un événement animé avec de nombreux participants. Par exemple, un sportif qui participe à un marathon verra ce moyen de paiement comme une solution idéale pour ne pas se soucier de la perte de ses effets personnels durant sa participation à l’évènement.

Qui peut utiliser le bracelet cashless ?

Le bracelet cashless sera un outil très utile pour tous. Dans un premier lieu pour les participants afin d’acheter des produits durant l’évènement. Le personnel n’aura aucun mal à utiliser cette solution de paiement et pourra encaisser de manière optimale les différents paiements. L’organisateur d’évènements pourra gérer dans les meilleures conditions l’organisation de l’évènement, par rapport aux flux de personnes, le volume d’encaissements et les rôles à attribuer à chaque employé.

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