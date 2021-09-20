Les formules pour calculer les prix HT et TTC et la TVA

En tant qu’entrepreneur freelance, vous devez absolument savoir comment calculer les prix HT et TTC et les montants de TVA. Pas de panique, ces calculs sont tout à fait à votre portée. Découvrez ci-dessous comment jongler facilement entre HT, TTC et TVA.

Le lien entre HT, TTC, TVA

Commençons déjà par définir les abréviations utilisées :

HT = Hors Taxe. Pour faire simple, le prix hors taxe correspond à la valeur intrinsèque de l’objet ou du service.

TVA = Taxe sur la Valeur Ajout�ée. La TVA est un impôt payé par le consommateur. Si vous êtes un freelance assujetti à la TVA, vous devez donc ajouter le montant de la TVA au prix HT du bien ou service vendu.

TTC = Toutes Taxes Comprises. Il s’agit du prix final total payé par le consommateur. Il inclut le prix HT et la TVA.

En clair, la formule qui lie les prix HT et TTC est la suivante :

Prix HT + Montant TVA = Prix TTC

La TVA est exprimée en pourcentage du prix HT. En fonction du bien ou service proposé, le taux de TVA peut être :

Taux normal : 20 %

Taux intermédiaire : 10 %

Taux réduit : 5,5 %

Le calcul des prix HT, TTC et TVA implique donc de manier quelques chiffres. Voyons maintenant les formules à utiliser en fonction de l’élément recherché.

Calculer le montant de la TVA à partir du prix HT

Comme mentionné plus haut, la TVA est définie en pourcentage qui s’applique sur le prix hors taxe. Il est donc très simple de calculer le montant de TVA à partir du taux de TVA et du prix HT. La formule est la suivante :

Montant TVA (en €) = Taux TVA (en %) x Prix HT (en €)

Exemple de calcul de TVA à partir du prix HT

Prenons un produit dont le prix HT est 100 € et qui est soumis à une TVA de 10 %.

Calcul du montant de TVA : 10 % x 100 €

C’est-à-dire 0,10 x 100 = 10 €

Calculer le montant de la TVA à partir du prix TTC

L’opération est légèrement plus complexe si vous recherchez le montant de la TVA à partir du prix final, c’est-à-dire le prix TTC.

Montant TVA (en €) = Taux TVA (en %) x Prix TTC (en €) / (1 + Taux TVA (en %) )

Exemple de calcul de TVA à partir du prix TTC

Reprenons l’exemple ci-dessus. Supposez que vous connaissez le prix TTC (110 €) et le taux de TVA (10%).

Calcul du montant de TVA : 10 % x 110 € / (1 + 10 %)

C’est-à-dire 0,10 x 110 / (1 + 0,10) = 10 €

Calculer le prix TTC à partir du prix HT

Pour convertir le HT en TTC, il suffit d’utiliser la formule indiquée dans le première partie de cet article :

Prix TTC = Prix HT + Montant TVA

En général, vous voudrez faire votre calcul en utilisant le taux de TVA (en %) plutôt que le montant de TVA (en €). Dans ce cas, voici la formule à utiliser :

Prix TTC (en €) = Prix HT (en €) x (1 + Taux TVA (en %) )

Exemple de calcul du TTC à partir du HT

Toujours avec le même produit qui nous sert d’exemple, nous savons que le prix HT est 100 € et que le taux de TVA est 10 %.

Calcul du prix TTC : 100 € x (1 + 10%)

C’est-à-dire 100 x (1 + 0,1) = 110 €

Calculer le prix HT à partir du prix TTC

Enfin, si vous connaissez le prix TTC d’un produit ou service, vous voulez peut-être connaître son prix hors taxe. Pour passer du TTC au HT, il vous faut faire le calcul suivant :

Prix HT (en €) = Prix TTC (en €) / (1 + Taux TVA (en %) )

Exemple de calcul du HT à partir du TTC

Vous savez que le prix TTC est de 110 € et que le taux de TVA est de 10 %.

Calcul du prix HT : 110 € / (1 + 10%)

C’est-à-dire 110 / (1 + 0,1) = 100 €

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