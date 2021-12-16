Le chèque fait partie intégrante de la vie quotidienne d’un entrepreneur, il est ainsi nécessaire de connaître les délais d’encaissement d’un chèque. Cette action permet ainsi de disposer de fonds qui seront crédités sur le compte bancaire professionnel. Le chèque nécessite d’être encaissé pour pouvoir disposer de la provision inscrite sur le chèque.

Toutefois, il est essentiel de connaître les délais d’encaissement et les règles à respecter pour pouvoir encaisser un chèque. On peut ainsi, lorsqu’on dépose un chèque au sein de son compte bancaire professionnel, devoir attendre un certain délai avant que les fonds ne soient crédités sur le compte de l’entreprise.

Les critères pour encaisser rapidement un chèque

Il est tout d’abord essentiel de saisir correctement certaines informations comme le nom du bénéficiaire, qui doit figurer de manière claire et concise sur le chèque. En effet, on parle de règles de forme à respecter. Ces règles comprennent par ailleurs, le montant qui correspond à la provision qui sera créditée sur le compte du bénéficiaire.

Le montant doit être à la fois en chiffres et en lettres et aucun espace ne doit apparaître avant ou après l’inscription du montant. Il est également primordial de saisir le nom du bénéficiaire et le chèque doit comporter une date, ainsi que la signature du débiteur. Après avoir pris connaissance de ces différents critères pour que le chèque soit valide, il est essentiel de connaître les délais d’encaissement d’un chèque.

La durée de validité d’un chèque

Le chèque à une certaine durée de validité, ce qui veut dire qu’après une certaine période, l’entrepreneur ne sera pas en mesure de pouvoir encaisser le chèque. Ainsi, la durée de validité est de 1 an et 8 jours à partir de la date d’émission du chèque.

À quoi correspond le délai d’encaissement d’un chèque ?

Le délai d’encaissement d’un chèque que l’on appelle également « le temps d’encaissement » correspond à la période dont l’établissement bancaire procède au traitement du chèque, avant le versement de la somme sur le compte bancaire professionnel. On parle de délai d’encaissement d’un chèque, qui correspond en outre à la différence entre le moment où l’entrepreneur reçoit le chèque du client et la date où la somme apparaîtra sur le compte bancaire professionnel.

Quels sont les délais d’encaissement d’un chèque ?

Le délai d’encaissement d’un chèque peut prendre jusqu’à 2 semaines avant de pouvoir disposer des fonds sur son compte bancaire professionnel. Certains délais peuvent durer quelques heures ou quelques jours, tout dépend en outre de l’établissement bancaire, en effet, il peut se produire par exemple un non-encaissement volontaire du chèque de la part de la banque. Cela peut s’expliquer en outre par la lutte contre la fraude avec les chèques sans provisions.

À savoir que le délai d’encaissement d’un chèque dure en moyenne deux jours ouvrés pour un établissement bancaire traditionnel. Il peut en outre être plus long pour une banque en ligne. Le temps de traitement d’un chèque pour une banque en ligne sera plus long, car le temps de validation et de vérification, ainsi que le temps d’acceptation auprès des différents partenaires bancaires nécessitent un traitement plus long.

Ainsi, il est important de prendre en compte ces différents paramètres pour une gestion optimale et judicieuse de sa trésorerie et anticiper les potentiels découverts.

Cependant, le virement bancaire peut être utilisé pour éviter les incidents de paiements de la part de ses clients ou les délais d’encaissement qui peuvent s’allonger. Il est en outre possible de répertorier, classifier ses différents encaissements et paiements par chèque avec un logiciel de comptabilité et de facturation comme celui de l’entreprise Sage.