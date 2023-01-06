Savoir les frais d’opposition de carte bancaire

Il peut malheureusement arriver de perdre sa carte bancaire ou malheureusement être victime de vol. De ce fait, des frais d’opposition sur la carte bancaire s’appliquent car il est nécessaire d’agir au plus vite pour faire opposition sur la carte de débit ou de crédit.

En effet, faire opposition sur la carte bancaire permet d’éviter toute utilisation frauduleuse du moyen de paiement. Cependant, des frais d’opposition s’appliquent si vous détenez un compte bancaire au sein d’une banque classique ou d’une banque classique. Ces frais peuvent être élevés et constituent une source de revenu non-négligeable pour les banques, d’où la nécessité de les comparer.

Ainsi, il est nécessaire d’avoir un aperçu des frais d’opposition sur une carte bancaire. Cet article vous fournit un aperçu non-exhaustif sur la tarification des établissements bancaires et des banques en ligne.

Quels sont les frais d’opposition de carte bancaire ?

Voici un aperçu non-exhaustif des différents frais d’opposition de carte bancaire des principales banques : Banques Frais d’opposition de carte bancaire Banque populaire 8 € Caisse d’epargne 9,30 € Crédit mutuel 12,50 € Société générale 16 €



Les banques en ligne appliquent également des frais d’opposition de carte bancaire, voici une liste non-exhaustive des principaux établissements bancaires en ligne :



Banques en ligne Frais d’opposition de carte bancaire Boursorama 14,50 € Monabanq 14,50 € Hellobank 12,60 €

Il est à noter que certains établissements bancaires ne facturent pas de frais d’opposition de carte bancaire. Il conviendra de consulter la convention de compte et les conditions tarifaires pour obtenir la tarification à jour.*

Il faut également prendre en considération que le coût d’opposition d’une carte bancaire correspond à la tarification relative au renouvellement du moyen de paiement. Par ailleurs, les frais d’opposition peuvent s'avérer être plus élevés sur des cartes bancaires de type Gold ou World Elite par exemple.

*celles indiquées peuvent faire l’objet de changement

Quels sont les autres éléments qui peuvent influencer les frais d'opposition d’une carte bancaire ?

D’autres éléments peuvent influencer les frais d'opposition d’une carte bancaire comme :

Le moyen utilisé pour faire opposition : le numéro dédié mis en place par la banque peut s'avérer être payant.

Renouvellement de la carte bancaire : la fabrication d’une nouvelle carte, l’édition d’un nouveau code secret et les frais d’envoi.

Frais de dossier : on parle de frais d’opposition et de dossier.

Les circonstances : les coûts d’opposition de la carte bancaire seront différents par rapport à la raison pour laquelle vous désirez faire opposition : utilisation abusive, perte ou vol, utilisation frauduleuse…

Il est nécessaire de consulter les conditions générales de votre carte de paiement pour en savoir plus sur ces différents paramètres.

Diminuer les frais d’opposition de carte bancaire de vos clients

En qualité d’entrepreneur, vous devez certainement vous faire payer par carte bancaire. En effet, les cartes bancaires sont un moyen populaire pour encaisser les différents paiements de ses clients. Cependant, les entrepreneurs ne prennent pas toujours nécessairement en compte les avantages et inconvénients de ce moyen de paiement et les alternatives existantes.

Une fintech comme GoCardless propose aux entrepreneurs de collecter directement les paiements sur les comptes bancaires de vos clients via le prélèvement SEPA. Ainsi, cette solution de paiement est très facile à mettre en place et est peu coûteuse grâce à des frais de transaction qui sont beaucoup plus avantageux que les cartes bancaires.

De ce fait, vos clients s’exposent beaucoup moins à de potentiels vols de données ou utilisation frauduleuse de la carte bancaire et ainsi de devoir payer des frais d’opposition. Il est à noter que les frais de transaction avec GoCardless sont entièrement transparents avec un coût fixe de 1 % + 0,20 € pour chaque transaction. GoCardless permet ainsi de réduire les coûts associés à la collecte des paiements à hauteur de 56 %.

Par ailleurs, si vous détenez une boutique en ligne, vous avez la possibilité de mettre en place cette solution de paiement avec un module comme WooCommerce. GoCardless permet de collecter le paiement en qualité de passerelle de paiement au sein de WooCommerce qui est une plateforme de commerce électronique et open source basée sur WordPress.