L’échéancier de paiement est un outil très efficace qui peut aider à résoudre une situation conflictuelle. Dans cet article, découvrez à quoi sert ce document et comment faire un échéancier de paiement.

Qu’est-ce qu’un échéancier de paiement ?

Échéancier de paiement : Définition

Un échéancier est un registre qui établit les tâches ou actions qui doivent être réalisées à différentes dates. Dans le cas d’un échéancier de paiement, il s’agit d’établir un calendrier de plusieurs paiements.

Échéancier de paiement : Cas d’utilisation

Dans quels cas une entreprise doit-elle créer un échéancier de paiement ? Un échéancier de paiement peut servir à offrir des facilités de paiement à un client qui réalise un gros achat. Toutefois, le plus souvent, l’échéancier est utilisé pour régler à l’amiable un problème de paiement.

Si une entreprise (ou un particulier) rencontre des difficultés financières, elle peut se retrouver dans l’incapacité de régler une facture. Dans ce cas, elle peut solliciter son créancier pour demander un échelonnement de la dette. Le débiteur et le créancier peuvent alors s’accorder sur un échéancier de paiement. Il s’agit d’une solution à l’amiable qui constitue souvent une alternative efficace à l’action en justice.

Modèle d’échéancier de paiement

Il n’est pas difficile de créer un échéancier de paiement Excel à partir d’une feuille blanche. Vous pouvez également vous inspirer d’un exemple d’échéancier de paiement disponible sur la toile.

Prenons un exemple pour mieux comprendre à quoi ressemble un échéancier. Imaginons qu’un de vos clients vous doit 10 000 euros. Vous trouverez ci-dessous un modèle de tableau échéancier de paiement avec un échelonnement de la dette en 4 fois.

Etape ou Numéro d’échéance Date d’échéance Montant à payer Reste à payer Premier paiement 01/03/2022 700 € 9300 € Deuxième paiement 01/04/2022 3100 € 6200 € Troisième paiement 01/05/2022 3100 € 3100 € Quatrième paiement (solde) 01/06/2022 3100 € 0

Ainsi, vous pouvez facilement créer votre propre tableau échéancier de paiement Excel en fonction de vos besoins. En général, ce tableau est intégré dans une lettre rédigée qui doit être signée par les deux parties (vous et votre débiteur).

Faire un échéancier de paiement nécessite de suivre plusieurs étapes relativement simples.

Tout d’abord, il est recommandé d’exiger un premier versement immédiat. Même s’il ne s’agit que d’une petite somme, un paiement partiel immédiat permet à votre client de montrer sa bonne foi.

Vous devez ensuite définir la durée totale de remboursement. Bien sûr, cela dépend en grande partie de la capacité de remboursement de votre débiteur. Il faut alors établir le nombre d’échéances de paiement intermédiaires et leur montant.

Naturellement, le créancier est généralement plus pressé que le débiteur. En effet, des délais courts vous permettent d’être remboursé au plus vite et vous évitent des problèmes de trésorerie. Toutefois, il est inutile d’imposer des échéances que votre client n’est pas en mesure de respecter. Toute la difficulté est donc d’établir un plan de remboursement réaliste qui vous permet de percevoir des versements réguliers en minimisant le risque de défaut de paiement.

Enfin, vous pouvez rédiger des clauses ou des conditions pour inciter le débiteur à respecter les échéances établies. Par exemple, vous pouvez indiquer que tout non-respect d’une échéance rend exigible le paiement du solde de la créance.

Une fois que l’échéancier de paiement est créé, il doit être signé par les deux parties. En cas de complication, le document aura la valeur d’une reconnaissance de dette que vous pourrez faire valoir en justice.

Lorsque l’accord amiable est signé, vous n’avez plus qu’à surveiller que votre débiteur s'acquitte bien de ses obligations. En cas de non-paiement d’une des échéances, vous pourrez décider de vous tourner vers une action en justice pour obtenir le paiement des sommes dues.

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