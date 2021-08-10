Crédit à la consommation : définition et fonctionnement

Vous avez besoin d’un financement pour acheter un bien ou un service ? Sachez que vous pouvez souscrire un crédit à la consommation. Découvrez en quoi consiste le prêt consommation et quels types de contrats sont à votre disposition.

C’est quoi un crédit à la consommation ?

Le crédit à la consommation est un emprunt bancaire. Contrairement au crédit immobilier, le prêt à la consommation n’est pas rattaché à l'acquisition d’un bien immobilier. Selon le type de crédit consommation, l’objectif est plutôt de :

Financer l’achat d’un bien de consommation (mobilier, électroménager, ordinateur, véhicule, etc.). On parle alors de prêt affecté.

Offrir davantage de trésorerie. Il s’agit cette fois d’un crédit non affecté.

Concrètement, pour obtenir un crédit consommation, vous devez faire la demande auprès d’un établissement bancaire. Après étude de votre dossier, la banque peut décider de vous accorder un prêt avec certaines caractéristiques :

Le montant emprunté ;

La durée de remboursement ;

Le taux d’intérêts TAEG (taux annuel effectif global).

Ensuite, vous remboursez votre crédit mensuellement durant toute la durée d’emprunt. Le montant de la mensualité est composé de :

Une partie du capital emprunté ;

Les intérêts ;

Des éventuelles assurances ou garanties complémentaires ;

Des éventuels frais de dossier (s’ils n’ont pas été payés directement lors de la mise en place du prêt consommation).

Les différents types de crédits à la consommation

Il existe une variété de crédits à la consommation différents, qu’ils soient affectés ou non. Avant de souscrire un emprunt, il est important de savoir quel crédit est fait pour quelle utilisation et dans quelles conditions. Considérons maintenant les caractéristiques des principaux prêts à la consommation disponibles.

Le crédit affecté

Utilisation : Financement exclusif d’un bien ou d’un service clairement identifié dans l’offre de crédit.

Montant maximum : 75 000 €.

Durée du crédit : Au moins 3 mois.

Le prêt personnel

Utilisation libre. Le prêt n’est pas affecté à une utilisation particulière.

Montant maximum : 75 000 €.

Durée du crédit : Au moins 3 mois.

Le crédit renouvelable ou crédit permanent

Utilisation : Réserve d’argent utilisable librement. Le montant disponible se renouvelle automatiquement à chaque remboursement, dans la limite du plafond autorisé. Ce type d’emprunt est notamment proposé par des enseignes de la grande distribution.

Montant maximum : 75 000 €.

Durée du crédit : Maximum 36 mois pour un crédit de moins de 3000 €, et maximum 60 mois au-delà de 3000 € empruntés.

La location avec option d'achat (LOA ou leasing)

Utilisation : Disposer d’un bien (par exemple, une voiture) pendant une période définie en échange d’un loyer, avec l’option d’acquérir le bien à la fin du contrat.

Montant maximum : En fonction du contrat.

Durée du crédit : Généralement entre 24 et 72 mois.

Le prêt viager hypothécaire

Utilisation libre. Une somme d’argent est accordée à l’emprunteur en échange d’une hypothèque sur un bien immobilier. L’emprunteur ne rembourse rien pendant la durée du contrat. Le prêteur prend possession du bien immobilier à l’issue du contrat.

Montant maximum : Défini en fonction de la valeur du bien et de l’âge de l’emprunteur.

Durée du crédit : Jusqu’à la vente du bien ou au décès de l’emprunteur.

Le microcrédit personnel

Utilisation : Accéder à un bien ou un service comme une formation professionnelle ou l’obtention du permis de conduire. Il s’agit d’un service d’accompagnement social.

Montant maximum : 5 000 €.

Durée du crédit : Jusqu’à 5 ans.

Le prêt étudiant garanti par l’Etat

Utilisation : Financer des études scolaires. L’Etat se porte garant auprès de l’établissement bancaire.

Montant maximum : En fonction du contrat.

Durée du crédit : Minimum 2 ans.

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