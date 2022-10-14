Comment savoir si un site Internet est sécurisé

Les ventes en ligne ne cessent d’augmenter en France et dans le monde. Selon Fevad, elles représentent désormais 14,1 % des achats en France, soit 129 milliards d’euros en 2021.

Cette croissance fulgurante s’accompagne de nombreuses arnaques.

Avant de réaliser un achat en ligne et partager leurs informations bancaires, les internautes veulent s’assurer du sérieux du site commerçant. Il y a plusieurs repères pour cela. Dans cet article vous découvrirez des éléments techniques et commerciaux qui aident les internautes à reconnaître un site sécurisé.

Les éléments techniques du site

Le site doit être crypté

Il existe un protocole pour navigateurs Web et serveurs qui permet l'authentification, le chiffrement et le déchiffrement des données envoyées sur l'Internet. C’est le protocole SSL qui assure que les informations échangées avec ce site seront cryptées. On reconnaît un site web à connexion sécurisée en regardant sa barre d'adresse : au début de l'adresse du site, vous devriez voir les lettres « https ». Le « s » signifie que le site utilise le protocole SSL pour sécuriser les transactions.

De plus, le « https » s'accompagne d'un symbole de cadenas sur le côté la barre d'adresse : c'est le certificat du site web. En cliquant dessus, vous pouvez afficher les informations sur le détenteur du site, voire les détails de son certificat SSL, avant de procéder à la transaction.

La page de paiement doit utiliser 3D Secure ou l’authentification forte

Le système 3D Secure est un système de sécurisation des paiements en ligne. Il a été créé par les émetteurs internationaux Visa et MasterCard et mis en place en France en 2008. Le site de commerce en ligne qui affiche clairement des logos tels que « Verified by Visa », « Visa Secure », « CB Paiement Sécurisé », « MasterCard SecureCode » ou « MasterCard Identify Check », utilise ce système à deux étapes. Le premier écran permet de saisir les informations bancaires. Le deuxième affiche le procédé d’authentification et permet de saisir le code unique que la banque vous enverra sur votre téléphone mobile.

Quant à l’authentification forte des transactions en ligne, elle fait partie de la DSP2 (La directive européenne sur les services de paiement) et a remplacé le système 3D Secure depuis 15 mai 2021 pour des transactions de plus de 30 euros. Ce procédé a remplacé le code unique par SMS avec un code saisi obligatoirement dans l’application mobile de la banque.

Les sites de paiement fiables ne demandent jamais le code PIN

Si le consommateur paye par carte bancaire, il ne doit en aucun cas entrer son code PIN ou les données de carte bancaire via un simple formulaire de contact ou un e-mail. Un site de paiement fiable et sécurisé ne doit demander que les quatre éléments suivants de la carte bancaire :

le numéro de carte,

le nom associé au compte bancaire,

la date de validité de la carte,

le cryptogramme à trois chiffres situé au dos de la carte.

Le site fiable affiche l’identité du commerçant

Un site légitime affichera toujours des informations sur le commerçant, telles que l’adresse de son siège social et le numéro de téléphone ainsi que les indications claires sur les moyens de contact (e-mail, formulaire de contact). Les internautes doivent pouvoir contacter l’entreprise par téléphone, s’ils le souhaitent.

Surveillez les alertes du navigateur Web

Les alertes des navigateurs Web empêchent l'apparition de fenêtres contextuelles (pop-up) où le téléchargement de contenus. De telles alertes peuvent indiquer un site frauduleux car un commerçant sérieux veille à la bonne expérience consommateur en matière de sécurité et à un parcours visiteur agréable.

L’aspect commercial du site

Outre les éléments techniques tel que le cryptage du site avec le protocole SSL, il y a aussi des éléments de nature plus commerciale :

Les mentions légales

Vous les trouverez souvent en bas de page et elles sont par ailleurs obligatoires en France. Les termes des CGU ou CGV du site doivent mentionner les conditions de livraison, la politique de remises, les moyens de paiement acceptés et les modalités et conditions de remboursement.

La qualité du site

Une boutique en ligne sérieuse doit avoir une mise en page et un design soigné quant au choix des couleurs, polices et images. Si votre entreprise propose des ventes en ligne, vérifiez l'orthographe et la grammaire des contenus ou des descriptions de vos produits. Des erreurs attestent de la fiabilité douteuse et découragent des acheteurs potentiels.

Les avis en ligne

Les internautes avisés consultent les avis publiés sur le site du commerçant mais ils vont aussi faire d’autres vérifications en entrant le nom du commerçant dans le moteur de recherches suivi d'un terme comme "arnaque", "fraude", "escroquerie" ou "problème".

Autre bon repère – c’est la présence de la marque sur les réseaux sociaux : la fréquence des publications et les commentaires des abonnés.

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Un commerçant en lignea besoin de moyens fiables et sécurisés pour ne pas être victime de fraude au même titre qu’un consommateur.

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