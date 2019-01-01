Skip to content

Optimisez vos conversions

Le mode de paiement privilégié pour les paiements récurrents au niveau mondial est le prélèvement bancaire. Cette option est choisie dans 42 % des cas. Grâce à GoCardless, ajoutez facilement le prélèvement bancaire à vos options de paiement et attirez davantage de clients.

Contactez-nous

Donnez plusieurs options de paiement à vos clients

Comment vos clients souhaitent-ils vous payer ? Les préférences de paiement varient d’un pays à l’autre. Les États-Unis privilégient les cartes, alors que le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Australie préfèrent le prélèvement. En ne proposant qu’un seul mode de paiement, tout un segment de clients potentiels sera moins enclin à utiliser votre marque.

Nous avons ajouté le prélèvement bancaire avec GoCardless à nos options de paiement afin de soutenir activement notre forte croissance internationale. Le prélèvement bancaire est un moyen de paiement prisé, tout particulièrement en Europe, et la parité nous faisait défaut.

Participant à l’étude, livre blanc IDC

Diversifiez vos options de paiement grâce à GoCardless

Avec GoCardless, recouvrez vos paiements par prélèvement bancaire dans plus de 30 pays. Associez ce moyen de paiement à d’autres options pour créer une expérience de paiement de la plus haute qualité.

Des paiements en devise locale à portée mondiale

GoCardless a créé le premier réseau mondial dédié aux paiements récurrents. Proposez une option de prélèvement bancaire local dans plus de 30 pays, dont le Royaume-Uni, les pays de la zone euro, les États-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

De faibles taux d’échec de paiement

Avec GoCardless, environ 97,3 % des paiements sont prélevés avec succès dès la première demande. Si un paiement échoue, détendez-vous et laissez Success+ procéder à des relances intelligentes.

S’intègre à vos systèmes existants

Associez GoCardless à vos outils technologiques déjà en place grâce à notre longue liste d’intégrations partenaires, dont Salesforce, Zuora et Chargebee. Ou utilisez notre API.

Des pages de paiement optimisées

Avec GoCardless, vous pouvez personnaliser nos pages de paiement prêtes à l’emploi, ou créer une intégration sur mesure avec notre API. Les pages de paiement peuvent aussi être localisées pour répondre aux attentes de vos clients internationaux.

Chaque fois que nous proposons GoCardless, cela devient l’option de paiement privilégiée, avec un taux d’adoption de 50 à 85 %.

Diego Passarela, responsable de la facturation et des paiements, Quandoo

Capital on Tap réduit de 90 % le coût du recouvrement des paiements.

Depuis ses débuts il y a sept ans, Capital on Tap est voué à apporter de l’aide aux petites entreprises et collabore avec plus de 70 000 PME. 

Grâce à GoCardless, Capital on Tap a pu transférer plus de 80 % de ses clients internationaux vers le prélèvement bancaire et a réduit le coût du recouvrement des paiements de 90 %.

Lire l’article complet

Rapport : Préférences de paiement dans le monde pour les achats B2B récurrents

Recevoir le rapport

Plus de 100 000 entreprises nous font confiance

  • Un gain de temps et de productivité

    "Intégration facile, simplicité d’usage, fiabilité des informations, gain de temps et donc, gain de productivité."

  • Optimisation de la trésorerie

    “GoCardless a fait chuter le nombre d'impayés en le divisant par quatre. Les paiements sont bien envoyés et au bon moment pour nos clients.”

  • Réduction du churn

    “Nous avons réduit notre churn et gagné 7 jours par mois sur la gestion des paiements.”

  • Taux de paiement optimisé

    “Grâce à la solution GoCardless, j’ai pu économiser un salaire à temps plein sur la partie de relance paiement.”

  • Fidélisation des clients

    “GoCardless nous a permis d’avancer très vite et de nous concentrer sur notre lancement.”

Nous pouvons vous aider

Contactez-nous

Contactez l’un de nos experts en paiements pour en apprendre davantage sur les préférences de paiement à travers le monde et voyez comment GoCardless peut vous aider à atteindre vos objectifs.

Contactez-nous

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.