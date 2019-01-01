Optimisez vos conversions

Paiements internationaux
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Le mode de paiement privilégié pour les paiements récurrents au niveau mondial est le prélèvement bancaire. Cette option est choisie dans 42 % des cas. Grâce à GoCardless, ajoutez facilement le prélèvement bancaire à vos options de paiement et attirez davantage de clients.
Comment vos clients souhaitent-ils vous payer ? Les préférences de paiement varient d’un pays à l’autre. Les États-Unis privilégient les cartes, alors que le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Australie préfèrent le prélèvement. En ne proposant qu’un seul mode de paiement, tout un segment de clients potentiels sera moins enclin à utiliser votre marque.
Nous avons ajouté le prélèvement bancaire avec GoCardless à nos options de paiement afin de soutenir activement notre forte croissance internationale. Le prélèvement bancaire est un moyen de paiement prisé, tout particulièrement en Europe, et la parité nous faisait défaut.
Participant à l’étude, livre blanc IDC
Avec GoCardless, recouvrez vos paiements par prélèvement bancaire dans plus de 30 pays. Associez ce moyen de paiement à d’autres options pour créer une expérience de paiement de la plus haute qualité.
GoCardless a créé le premier réseau mondial dédié aux paiements récurrents. Proposez une option de prélèvement bancaire local dans plus de 30 pays, dont le Royaume-Uni, les pays de la zone euro, les États-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Avec GoCardless, environ 97,3 % des paiements sont prélevés avec succès dès la première demande. Si un paiement échoue, détendez-vous et laissez Success+ procéder à des relances intelligentes.
Associez GoCardless à vos outils technologiques déjà en place grâce à notre longue liste d’intégrations partenaires, dont Salesforce, Zuora et Chargebee. Ou utilisez notre API.
Avec GoCardless, vous pouvez personnaliser nos pages de paiement prêtes à l’emploi, ou créer une intégration sur mesure avec notre API. Les pages de paiement peuvent aussi être localisées pour répondre aux attentes de vos clients internationaux.
Chaque fois que nous proposons GoCardless, cela devient l’option de paiement privilégiée, avec un taux d’adoption de 50 à 85 %.
Diego Passarela, responsable de la facturation et des paiements, Quandoo
Depuis ses débuts il y a sept ans, Capital on Tap est voué à apporter de l’aide aux petites entreprises et collabore avec plus de 70 000 PME.
Grâce à GoCardless, Capital on Tap a pu transférer plus de 80 % de ses clients internationaux vers le prélèvement bancaire et a réduit le coût du recouvrement des paiements de 90 %.
Contactez l’un de nos experts en paiements pour en apprendre davantage sur les préférences de paiement à travers le monde et voyez comment GoCardless peut vous aider à atteindre vos objectifs.