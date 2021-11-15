Le paiement en ligne fait désormais partie du quotidien de beaucoup de français. Toutefois, il faut savoir que les achats sur internet présentent des dangers particuliers. Quels sont les risques des paiements en ligne ? Quels sont les moyens à mettre en place pour acheter sur internet en toute sécurité ? Vous trouverez les réponses dans cet article.

Les risques du paiement en ligne

Il existe deux principaux risques liés aux paiements en ligne : se faire voler ses données bancaires et tomber sur un site frauduleux.

Vol des données bancaires

C’est là le principal danger quand vous achetez sur internet. Lorsque vous utilisez une solution de paiement en ligne, vous devez indiquer les coordonnées de votre carte bancaire, à savoir :

Les 16 chiffres de la carte ;

La date de validité ;

Le cryptogramme de sécurité à 3 chiffres.

Or, il suffit de voler ces données pour pouvoir ensuite effectuer d’autres paiements en ligne avec votre carte bancaire !

Le vol de vos coordonnées bancaires peut survenir de différentes façons : piratage de la communication avec le site internet, vol des données clients sur le serveur du site, programme espion sur votre ordinateur, etc.

Site malhonnête

Par ailleurs, il n’est pas rare d’avoir affaire à un site internet frauduleux. Vous pensez acheter un produit ou une prestation, mais l’objet ou le service attendu n’arrivera jamais. Au mieux, vous avez perdu le montant de l’achat et vous ne recevrez rien en retour. Au pire, le site malhonnête en a profité pour récupérer vos données bancaires, ce qui nous ramène au premier risque cité ci-dessus.

5 Conseils pour un paiement en ligne sécurisé

Maintenant que vous connaissez les risques, voyons quelles précautions vous devez prendre pour effectuer un paiement sécurisé en ligne.

1. Activez la double sécurité avec votre banque

De nombreuses banques proposent désormais une double authentification lorsque vous utilisez un moyen de paiement en ligne. En plus de vos données bancaires, vous devrez renseigner un code généralement reçu par sms ou email. Bien que le processus soit un peu plus fastidieux, cela permet réellement de sécuriser vos achats sur internet !

2. Choisissez un site sérieux

Un autre moyen d’éviter les arnaques est de choisir un site de paiement en ligne sécurisé. Mais comment savoir si un paiement en ligne est sécurisé ? Assurez-vous que la page de paiement comporte ces deux éléments :

L’URL (c’est-à-dire la barre d’adresse) commence par https (et non pas http qui est moins sécurisé) ;

En bas du navigateur, le dessin d’un cadenas indique que la page est encryptée selon l’encodage SSL.

3. Refusez l’enregistrement automatique de vos données

Certains navigateurs, sites internet ou applications mobiles vous proposent de sauvegarder vos données bancaires afin de procéder plus rapidement au paiement lors des achats ultérieurs. Il est recommandé de ne pas utiliser cette fonction de sauvegarde. De cette façon, vous restez maître de vos coordonnées bancaires qui risquent moins d’être interceptées.

4. Évitez les achats sur un réseau WiFi public

Les réseaux WiFi publics sont moins sécurisés que les réseaux privés. Aussi, il est conseillé de ne pas effectuer d’achat en ligne lorsque vous êtes connecté au réseau public (café, gare, hôtel, etc.).

5. Adoptez de bonnes habitudes en matière de sécurité

Enfin, votre vigilance doit démarrer bien avant d’effectuer un paiement en ligne. Par exemple, veillez à mettre en place ces mesures de base pour assurer votre sécurité numérique :

Utilisez un anti-virus et un pare-feu ;

Sécurisez votre WiFi avec un mot de passe fort ;

Vérifiez régulièrement vos comptes bancaires pour repérer rapidement toute opération frauduleuse ;

Pour chaque site, utilisez un mot de passe unique et suffisamment élaboré ;

Soyez prudent avec les emails reçus d’émetteurs inconnus et n’ouvrez jamais une pièce jointe ou un lien douteux.

En mettant en place ces précautions simples, vous réduisez au maximum le risque d’être victime d’une fraude lors de vos paiements en ligne.

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