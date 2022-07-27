Die Vorteile und Nachteile von Überweisungen

Insbesondere die Banküberweisung hat sich in den letzten Jahren als bargeldloses Zahlungsmittel weitgehend etabliert. Die Gründe für den Trend liegen gerade im einfachen Design und der sicheren Handhabung. Diese Form des Geldtransfers ist nicht nur schnell, sondern auch bequem, da die Anweisungen auch über das Internet entgegengenommen und so vom Bankangestellten sozusagen am heimischen Computer ausgeführt werden können. Hier klären wir Sie über die Vor - und Nachteile der Banküberweisung auf.

Was sind Überweisungen?

Banküberweisungen erfolgen über Online-Banking-Apps oder Anmeldung bei einem Online-Portal. Es ist kostenlos und das Geld steht dem Zahlungsempfänger in der Regel noch am selben Tag zur Verfügung. Geschäftsinhaber nutzen die Verwendung manueller Banküberweisungen zum Empfangen von Zahlungen für Waren und Dienstleistungen jedoch mehr dem Kunden als dem Unternehmen selbst!

Eine Banküberweisung ist eine „Push“-Zahlung, d. h. sie wird vom Zahler initiiert und erfordert daher, dass der Kunde tätig wird, bevor ein Geschäft bezahlt werden kann.

Vorteile der Banküberweisung

Der Vorgang ist schnell und unkompliziert und kann auch ganz einfach am heimischen Rechner durchgeführt werden. Die Zahlung erfolgt über einen gesicherten Zugang und kann von unbefugten Dritten nicht eingesehen oder beeinflusst werden.

Nur der Absender und der Empfänger werden über die Überweisung informiert. Das geht übrigens relativ schnell, da die Überweisung innerhalb weniger Tage abgeschlossen ist. Im Sinne der Rechtssicherheit und der eigenen Finanzplanung ist dies ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Außerdem entfällt der Umgang mit Bargeld, was gerade bei größeren Summen immer ein Risiko darstellt. Das Bezahlen einer Rechnung erfolgt somit komplett virtuell, da keine einzige Münze den Besitzer wechselt.

Nachteile der Banküberweisung

Der Kunde hat daher die Kontrolle darüber, wann und wie viel er zahlt, und das Unternehmen ist darauf angewiesen, dass der Kunde jedes Mal, wenn eine Zahlung fällig ist, Maßnahmen ergreift. Unternehmen können ihre Rechnungen umgehend versenden, müssen dann aber warten, bis der Kunde die Zahlung leistet, ohne dass ersichtlich ist, wann dies der Fall sein könnte.

Banküberweisungen erhöhen dann aus zahlreichen Gründen die Wahrscheinlichkeit verspäteter Zahlungen. Beispielsweise kann ein Kunde vergessen, die Rechnungszahlung am Fälligkeitsdatum zu senden. Die für die Zahlung verantwortliche Person kann auch im Urlaub oder krank sein oder sich mit einem beruflichen, persönlichen oder familiären Problem auseinandersetzen, das sie daran hindert, sich um die täglichen Aufgaben zu kümmern.

Es ist also klar, dass die Verwendung einer Zahlungsmethode, die jedes Mal, wenn eine Zahlung fällig ist, eine manuelle Aktion des Kunden erfordert, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Zahlungen verspätet auftreten.

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