Vielleicht haben Sie selbst schon einmal etwas im Internet bestellt und den Kauf auf Rechnung gewählt. Aus mehreren Gründen ist es in der DACH-Region eine der beliebtesten Bezahlarten. Doch worauf sollten Sie als Händler achten? Lesen Sie hier weiter, um alles über Kauf auf Rechnung zu erfahren.

Wie funktioniert Kauf auf Rechnung?

Wie der Name schon sagt, funktioniert der Kauf auf Rechnung genau so: Der Käufer kauft oder bestellt etwas, und bekommt mit dem Produkt (oder der erbrachten Dienstleistung) eine Rechnung mitgeliefert. Der Kunde bezahlt also erst, wenn er das Produkt bereits erhalten hat.

Welche Vorteile hat Kauf auf Rechnung für Verkäufer?

Der Vorteil des Kaufs auf Rechnung für Kunden ist recht offensichtlich: Der Kunde ist auf der sicheren Seite, da er erst bezahlt, wenn er die Ware auch erhalten hat. Für den Händler ist es allerdings etwas riskanter, da er in Vorleistung tritt.

Nichtsdestotrotz bietet der Kauf auf Rechnung auch für Verkäufer Vorteile: Indem Sie als Verkäufer Kauf auf Rechnung als Zahlungsart anbieten, erscheinen Sie mit Ihrem Online-Shop als besonders vertrauenswürdig. Dadurch erschließen sich Ihnen als Verkäufer neue Kundenpotenziale, Sie können Ihren Verkauf steigern und Neukunden können zu Stammkunden werden.

Gibt es Alternativen zu Kauf auf Rechnung?

Während der Kauf auf Rechnung Ihnen auch als Verkäufer einige Vorteile bietet, ist leider auch das Risiko eines Zahlungsausfalls bzw., dass der Kunde die Rechnung nicht bezahlt, vorhanden. Ein guter Mittelweg ist die Zahlung per Lastschrift, die im DACH-Raum ebenfalls relativ gängig und auch beliebt ist. Bei der Zahlung durch Lastschrift wird der Betrag vom Konto des Kunden eingezogen, so haben Sie als Händler die Sicherheit, dass Sie auch Ihr Geld bekommen.

Besonders empfehlenswert ist es, Ihre Zahlungen durch einen Drittanbieter wie GoCardless abzuwickeln. GoCardless ermöglicht es Unternehmen, Zahlungen direkt von den Bankkonten ihrer Kunden einzuziehen. Es ist einfach und kosteneffizient, sowohl für wiederkehrende als auch für einmalige Zahlungen.

Der Einzug direkt vom Bankkonto per Lastschrift gibt dem Unternehmen eine größere Kontrolle über die eingehenden Zahlungen, da er auf Pull-Basis erfolgt, d. h. das Unternehmen kontrolliert Zahlungsbetrag und -datum. Außerdem können Sie so die Zeit bis zum Erhalt Ihrer Zahlungen um bis zu 47 % verkürzen.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen beiAd-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.