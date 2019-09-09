Toegang krijgen tot SEPA incasso

Deze handleiding laat je in het kort zien hoe je toegang krijgt tot SEPA incasso en alle beschikbare opties.

Er zijn vier opties beschikbaar voor bedrijven die willen werken met Europese incasso:

Directe toegang Betaaldiensten GoCardless

Directe toegang

Het kan voorkomen dat een bedrijf SEPA incasso in huis wil managen. Hiervoor moet de organisatie een Incassant ID aanvragen bij de bank. Voor meer informatie ga je naar onze handleiding over Incassant ID.

Als de Incassant ID is goedgekeurd, moet de organisatie ervoor zorgen dat alle systemen en processen SEPA conform zijn. Meer informatie hierover vind je in onze Bereid je voor op SEPA handleiding. De organisatie moet ook garanderen dat het alle technische expertise in huis heeft om betalingen juist te incasseren, te bewaren en berichten van de bank op de juiste manier te interpreteren. Het kan dus nodig zijn om nieuwe mensen aan te nemen of bestaande medewerkers te trainen.

Het opzetten van SEPA incasso bij de bank kan een tijdrovend en duur proces zijn. Voor grote organisaties met veel betalingen kunnen de lage transactiekosten gerelateerd aan directe toegang echter zwaarder wegen dan de initiële set-up en overhead uitdagingen en kosten.

Indirect aanvragen

Heb je liever dat iemand anders de rompslomp rondom het incasseren van SEPA incasso voor je regelt? Dan kun je outsourcen aan een derde partij, zoals een automatisch incasso bureau. GoCardless kan SEPA incasso voor je opzetten en managen.

Betaaldiensten

Betaaldiensten zijn allrounders die meerdere betalingsmethodes bundelen. Sommige betaaldiensten, zoals Adyen, bieden ook SEPA incasso aan. Betaaldiensten zijn een handige manier om in een keer meerdere betaalmethodes aan te bieden (creditcard, automatische incasso, lokale betaalmethodes). Aangezien betaaldiensten een groot aanbod hebben, vereist het implementeren van hun oplossing vooraf een aanzienlijke investering.

GoCardless

GoCardless is een online SEPA incasso specialist die het hele incasso proces voor je beheert. Bedrijven kunnen hun betalingen managen met ons online dashboard of integreren met onze REST API.

Bedrijven die met ons werken, hoeven hun systemen niet te updaten naar XML formats en IBAN/BIC gegevens. GoCardless verzamelt de bankgegevens direct van je klanten, selecteert automatisch de correcte BIC, dient in, ontvangt, interpreteert en reageert namens jou op berichten van de banken. Alle statussen van je betalingen zijn real-time beschikbaar in ons dashboard of via onze API. Bekijk onze handleidingen Bereid je voor op SEPA en Indienen van SEPA incasso machtigingen en betaalaanvragen voor meer informatie.

Jouw klant kan Europese incasso betalingen naar jou online goedkeuren via ons eigen online machtigingsformulier of onze GoCardless pagina’s. Je kunt hier een voorbeeld bekijken van een SEPA conforme machtiging, en hier een voorbeeld een machtiging in het Verenigd Koninkrijk. Meteen nadat de machtiging verstuurd is, kun je automatisch eenmalige- of terugkerende betalingen van deze klant incasseren.

Onze prijzen zijn simpel en transparant (dat zie je hier). Geen opstartkosten of verborgen kosten.

Meer weten over het incasseren van automatische incasso’s binnen Europa? Of contact opnemen met GoCardless? Ga naar de website van GoCardless.