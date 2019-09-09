Betalingen incasseren met SEPA incasso

Als je samen met je klant een SEPA incasso machtiging hebt aangemaakt, kan je op elk moment SEPA betalingen van hem incasseren. Deze handleiding leidt je door dit proces.

Vooraankondiging voor SEPA betalingen

Voor je betalingen van je klant kunt incasseren, moet je hem een vooraankondiging sturen. De SEPA regels vereisen dat jouw klant geïnformeerd wordt over iedere betaling vóór het geld wordt afgeschreven van zijn rekening. Voor SEPA incasso betalingen is de termijn 14 kalenderdagen, tenzij je een kortere termijn hebt afgesproken met je klant.

Incasseer je terugkerende betalingen of een vast bedrag? Dan hoef je alleen een eenmalige vooraankondiging te sturen met daarin de frequentie en het bedrag. Wil je variabele bedragen incasseren of met onregelmatige tussenpozen? Dan moet je de klant vóór elke betaling een vooraankondiging sturen.

Elke vooraankondiging moet de volgende informatie bevatten:

De incassodatum

Het bedrag

Het machtigingskenmerk

Het Incassant ID

(optioneel) IBAN van de betaler

(optioneel) BIC van de betaler

SEPA betalingsaanvragen indienen bij de banken

Als een machtiging is ondertekend, kun je SEPA betalingen incasseren door de betaler een vooraankondiging te sturen en een aanvraag samen met de machtigingsgegevens in te dienen bij de banken.

Als de betaler de vooraankondiging ontvangen heeft, kan de betaling worden aangemaakt door een bestand in te dienen bij de bank van de incassant. Dit bestand moet de machtigingsgegevens uit de originele machtiging bevatten. De bank stuurt deze aanvraag en de bijbehorende machtigingsgegevens vervolgens door naar het Clearing en Settlement systeem (CSM) en die stuurt het weer door naar de bank van de klant.

Voor Zakelijke Europese incasso is het proces hetzelfde, maar de bank van de betaler moet checken dat elke machtiging naar behoren is afgegeven en geautoriseerd door de betaler. Voor het bedrag van de rekening van de betaler wordt afgeschreven, moet de bank ook checken of de machtigingsgegevens van de eerste incasso corresponderen met de gegevens in de originele machtiging. Daarnaast moet de bank deze informatie en de bijbehorende instructies opslaan om elke opvolgende incasso op deze machtiging te verifiëren met de volgende attributen;

SEPA betalingen: na indiening bij de bank

Eenmaal ingediend, duurt het enkele werkdagen voor je weet of een SEPA incasso is geslaagd of mislukt. Meer informatie over de exacte timings voor automatische incasso betalingen kun je terugvinden in onze timings handleiding.

Is de betaling geslaagd? Dan wordt het bedrag simpelweg bijgeschreven op je rekening. Als een betaling mislukt, ontvang je bericht van de bank. Voor meer informatie over deze berichten en hun betekenis raadpleeg je onze handleiding over Berichten van de banken.

SEPA incasso betalingen ontvangen via GoCardless

GoCardless verwerkt SEPA incasso betalingen namens jou, waaronder:

Klanten op de hoogte stellen: GoCardless stuurt klanten vóór elke betaling een door de bank goedgekeurde vooraankondiging. Onder onze voorwaarden stemmen klanten in met een ingekort vooraankondigingstermijn van drie dagen. Dit biedt veel meer flexibiliteit dan de standaard 14 dagen. Met GoCardless Pro bepaal jij wanneer je klanten op de hoogte brengt.

Aanvragen indienen: GoCardless dient de aanvragen voor je in bij de bank. Het is heel eenvoudig: vraag een betaling aan in ons online dashboard of API en wij doen de rest.

Zo snel mogelijk incasseren: GoCardless heeft het SEPA incassoproces geoptimaliseerd om betalingen zo snel mogelijk te incasseren.

Zodra de machtiging is aangemaakt, hoef je dus niets meer te doen om je SEPA betalingen te incasseren.

Meer weten over het incasseren van automatische incasso’s binnen Europa? Of contact opnemen met GoCardless? Ga naar de GoCardless website.