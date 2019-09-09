Skip to content
Breadcrumb
Bronnen
Europese Incasso: Een handleiding

SEPA incasso checklist

Geschreven door

Laatst bewerktjan 20201 min gelezen

Je hebt twee opties: hervorm je betalingssystemen en processen om te voldoen aan de strenge SEPA voorwaarden of ga op zoek naar een automatische incasso aanbieder als GoCardless die alles voor je regelt.

Hieronder een checklist die je helpt om de overstap te maken:

1. Hervorm huidige systemen en processen

Zorg dat berichten voldoen aan de SEPA voorwaarden

  • In staat zijn om XML formats te produceren en verwerken

Zorg dat processen voldoen aan de SEPA voorwaarden

  • In staat zijn om BIC en IBAN op te slaan en te voldoen aan SEPA timings

  • Zorg dat alle juiste procedures gereed zijn om R-transacties af te handelen

2. Vraag een Incassant ID aan

Neem contact op met je bank om te vragen wat er nodig is om een Incassant ID aan te vragen. Elke bank heeft zijn eigen criteria om dit te beoordelen. Vul je aanvraag in en zorg voor de vereiste documentatie.

3. Omzetten naar BIC en IBAN

Verzamel BIC en IBAN gegevens van betalers

  • Codes en bankrekeningnummers van bestaande klanten moeten omgezet worden naar het vereiste BIC & IBAN format.

  • Externe leveranciers kunnen de bestaande gegevens omzetten naar het nieuwe format.

Valideer data

  • Gebruik algoritmes om ervoor te zorgen dat de gegevens die de bank moet verwerken geldig zijn.

4. Beheer van machtigingen

Verhuis bestaande machtiging naar Standaard Europese incasso

  • Herzie de huidige machtiginggegevens en beoordeel of ze voldoen

  • Update machtigingsgegevens

  • Wijs uniek machtigingskenmerk toe

Creëer machtigingen voor bestaande incasso’s voor Zakelijke Europese incasso

  • Creëer nieuwe machtigingen

  • Wijs uniek machtigingskenmerk toe

5. Communicatie met klanten

  • Stel je klanten op de hoogte van je overstap naar SEPA incasso

  • Bedenk hoe je in de toekomst berichten als vooraankondigingen, weigeringen en terugboekingen gaat versturen

6. Testen en implementatie

  • Plan tijdens de overgangsfase tijd in voor een testfase

Meer weten over het incasseren van automatische incasso’s binnen Europa? Of contact opnemen met GoCardless? Ga naar de GoCardless website.

VorigeBereid je voor op SEPA
VolgendeSEPA incasso machtigingen

Alle categorieën

Contact Us

Sales

Contact Sales

+31 20 808 5663

Support

Request support

Seen 'GoCardless Ltd' on your bank statement? Learn more

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (company registration number 834 422 180, R.C.S. PARIS), share capital 6 000 000 EUR, is authorised by the ACPR (French Prudential Supervision and Resolution Authority), Bank Code (CIB) 17118, for the provision of payment services.