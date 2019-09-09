SEPA incasso checklist

Je hebt twee opties: hervorm je betalingssystemen en processen om te voldoen aan de strenge SEPA voorwaarden of ga op zoek naar een automatische incasso aanbieder als GoCardless die alles voor je regelt.

Hieronder een checklist die je helpt om de overstap te maken:

1. Hervorm huidige systemen en processen

Zorg dat berichten voldoen aan de SEPA voorwaarden

In staat zijn om XML formats te produceren en verwerken

Zorg dat processen voldoen aan de SEPA voorwaarden

In staat zijn om BIC en IBAN op te slaan en te voldoen aan SEPA timings

Zorg dat alle juiste procedures gereed zijn om R-transacties af te handelen

2. Vraag een Incassant ID aan

Neem contact op met je bank om te vragen wat er nodig is om een Incassant ID aan te vragen. Elke bank heeft zijn eigen criteria om dit te beoordelen. Vul je aanvraag in en zorg voor de vereiste documentatie.

3. Omzetten naar BIC en IBAN

Verzamel BIC en IBAN gegevens van betalers

Codes en bankrekeningnummers van bestaande klanten moeten omgezet worden naar het vereiste BIC & IBAN format.

Externe leveranciers kunnen de bestaande gegevens omzetten naar het nieuwe format.

Valideer data

Gebruik algoritmes om ervoor te zorgen dat de gegevens die de bank moet verwerken geldig zijn.

4. Beheer van machtigingen

Verhuis bestaande machtiging naar Standaard Europese incasso

Herzie de huidige machtiginggegevens en beoordeel of ze voldoen

Update machtigingsgegevens

Wijs uniek machtigingskenmerk toe

Creëer machtigingen voor bestaande incasso’s voor Zakelijke Europese incasso

Creëer nieuwe machtigingen

Wijs uniek machtigingskenmerk toe

5. Communicatie met klanten

Stel je klanten op de hoogte van je overstap naar SEPA incasso

Bedenk hoe je in de toekomst berichten als vooraankondigingen, weigeringen en terugboekingen gaat versturen

6. Testen en implementatie

Plan tijdens de overgangsfase tijd in voor een testfase

Meer weten over het incasseren van automatische incasso’s binnen Europa? Of contact opnemen met GoCardless? Ga naar de GoCardless website.