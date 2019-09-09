SEPA incasso checklist

Laatst bewerktjan 20201 min gelezen
Je hebt twee opties: hervorm je betalingssystemen en processen om te voldoen aan de strenge SEPA voorwaarden of ga op zoek naar een automatische incasso aanbieder als GoCardless die alles voor je regelt.
Hieronder een checklist die je helpt om de overstap te maken:
1. Hervorm huidige systemen en processen
Zorg dat berichten voldoen aan de SEPA voorwaarden
In staat zijn om XML formats te produceren en verwerken
Zorg dat processen voldoen aan de SEPA voorwaarden
In staat zijn om BIC en IBAN op te slaan en te voldoen aan SEPA timings
Zorg dat alle juiste procedures gereed zijn om R-transacties af te handelen
2. Vraag een Incassant ID aan
Neem contact op met je bank om te vragen wat er nodig is om een Incassant ID aan te vragen. Elke bank heeft zijn eigen criteria om dit te beoordelen. Vul je aanvraag in en zorg voor de vereiste documentatie.
3. Omzetten naar BIC en IBAN
Verzamel BIC en IBAN gegevens van betalers
Codes en bankrekeningnummers van bestaande klanten moeten omgezet worden naar het vereiste BIC & IBAN format.
Externe leveranciers kunnen de bestaande gegevens omzetten naar het nieuwe format.
Valideer data
Gebruik algoritmes om ervoor te zorgen dat de gegevens die de bank moet verwerken geldig zijn.
4. Beheer van machtigingen
Verhuis bestaande machtiging naar Standaard Europese incasso
Herzie de huidige machtiginggegevens en beoordeel of ze voldoen
Update machtigingsgegevens
Wijs uniek machtigingskenmerk toe
Creëer machtigingen voor bestaande incasso’s voor Zakelijke Europese incasso
Creëer nieuwe machtigingen
Wijs uniek machtigingskenmerk toe
5. Communicatie met klanten
Stel je klanten op de hoogte van je overstap naar SEPA incasso
Bedenk hoe je in de toekomst berichten als vooraankondigingen, weigeringen en terugboekingen gaat versturen
6. Testen en implementatie
Plan tijdens de overgangsfase tijd in voor een testfase
Meer weten over het incasseren van automatische incasso’s binnen Europa? Of contact opnemen met GoCardless? Ga naar de GoCardless website.