Wat is SEPA?

De Single Euro Payments Area (SEPA) is een initiatief van de Europese Unie om het betalingsverkeer binnen de Eurozone te harmoniseren. Het doel van SEPA is alle eurobetalingen in Europa net zo eenvoudig en goedkoop te maken als binnenlandse betalingen, door één Europese betaalmarkt te creëren.

Om dit doel te bereiken, heeft de European Payments Council (EPC) drie SEPA systemen gecreëerd. Elk systeem heeft zijn eigen interbancaire regels, gebruiken en richtlijnen:

SEPA Incasso (SEPA Direct Debit)

SEPA Overschrijving (SEPA Credit Transfer)

SEPA Cards Framework (SCF)

Welke landen zijn onderdeel van SEPA?

SEPA bestaat uit 28 Europese lidstaten en vier leden van de Europese Vrijhandelsassociatie (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland). Ook Monaco en San Marino zijn onderdeel van SEPA.

SEPA wordt alleen gebruikt voor eurobetalingen. Daarom varieert het percentage van bereikbare klanten via SEPA per land.

Eurozone landen

In Eurozone landen zijn alle bankrekeningen die voorheen bereikbaar waren via een nationaal systeem, nu bereikbaar via SEPA betalingssystemen:

België

Cyprus

Duitsland

Estland

Finland (inclusief Alandseilanden)

Frankrijk (inclusief Frans Guinea, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint Martin (Frans deel), Réunion en Saint Pierre en Miquelon)

Griekenland

Ierland

Italie

Letland

Litouwen

Luxemburg

Malta

Monaco (Monaco en San Marino hebben bilaterale afspraken met de EU om de euro als hun officiële munt te gebruiken)

Nederland

Oostenrijk

Portugal (inclusief Azoren en Madeira)

San Marino (Monaco en San Marino hebben bilaterale afspraken met de EU om de euro als hun officiële munt te gebruiken)

Slovenië

Slowakije

Spanje (Inclusief Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla)

Niet-Eurozone landen

In landen buiten de Eurozone worden de SEPA standaarden alleen gebruikt voor betalingen in euro’s. Bereikbaarheid is alleen vereist voor euro bankrekeningen. Voor betalingen in de lokale munteenheid worden nog steeds de nationale betalingssystemen gebruikt.

Bulgarije

Denemarken

Hongarije

Kroatië

Liechtenstein

Noorwegen

Polen

Roemenië

Tsjechië

Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar)

IJsland

Zweden

Zwitserland

SEPA en GoCardless

GoCardless is de online automatische incasso specialist. Bedrijven kunnen hun SEPA betalingen incasseren en managen via ons online dashboard of simpele REST API.

Naast SEPA ondersteuning, biedt GoCardless ook toegang tot het nationale automatische incasso systeem van het Verenigd Koninkrijk en het Zweedse automatische incasso systeem. Ook het Noorse systeem voor automatische incasso wordt toegevoegd.

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