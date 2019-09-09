SEPA incasso timings

SEPA incasso is geen onmiddellijke betaalmethode. Het duurt minimaal twee interbancaire werkdagen onder Zakelijke Europese incasso en drie interbancaire werkdagen onder Standaard Europese incasso voordat een betaling wordt bijgeschreven op je rekening.

Deze handleiding gaat over de timings voor SEPA incasso en legt uit hoe GoCardless je kan helpen om deze te optimaliseren.

Uiterste tijdstip om betalingen in te dienen onder Standaard Europese incasso

Voor een eerste incasso-opdracht, moet je de incasso 5 interbancaire werkdagen vóór de incassodatum indienen bij de banken.

Voor opvolgende betalingen in een doorlopende reeks, moet je de incasso 2 interbancaire werkdagen vóór de incassodatum indienen bij de banken.

Uiterste tijdstip om betalingen in te dienen onder Zakelijke Europese incasso

Onder Zakelijke Europese incasso dien je de incasso 1 interbancaire werkdag vóór de incassodatum in bij de banken.

Betalingen incasseren onder Standaard Europese incasso

Een SEPA betaling incasseren onder een bestaande machtiging

Een incassering onder een bestaande machtiging moet 5 interbancaire werkdagen voor de eerste incassering en 2 interbancaire werkdagen voor elke opvolgende incassering ingediend worden bij de banken. In de tabel hieronder vind je alle relevante timings voor Standaard Europese incasso:

2 weken voor incasso (of een kortere periode indien overeengekomen met de klant) Stel je klant via een vooraankondiging op de hoogte dat je de betaling twee weken later zal incasseren (of korter van te voren indien overeengekomen met de klant). 5 werkdagen voor incasso Dit is de laatste dag dat je een eenmalige of eerste incasso instructie kunt sturen naar je bank onder Standaard Europese incasso. 2 werkdagen voor incasso Dit is de laatste dag dat je een opvolgende of laatste incasso instructie kunt sturen naar je bank onder Standaard Europese incasso. Dag van incasso De dag dat de incasso wordt verwerkt. Vijf werkdagen na incasso Dit is de laatste dag dat de bank van je klant een incasso kan terugsturen als ze niet in staat zijn om de incasso te accepteren (bijvoorbeeld door een afgesloten bankrekening).

Onder Standaard Europese incasso, heeft de betaler recht op een terugboeking van een geautoriseerde incasso binnen 8 weken na de afschrijving. De betaler heeft ook recht op terugboeking van een ongeautoriseerde of onrechtmatige incasso tot 13 maanden na de afschrijving.

Betalingen incasseren zonder machtiging

Als je nog geen machtiging hebt aangemaakt, dien je er een aan te maken voor de betaling geïncasseerd kan worden. Zodra je de ondertekende machtiging ontvangen hebt van je klant, kan je een betalingsaanvraag indienen. Omdat het om een eerste incassering gaat, duurt het 5 interbancaire werkdagen voordat de betaling geïncasseerd wordt (zie Timings hierboven).

Raadpleeg voor meer informatie over het aanmaken van een machtiging onze handleiding over SEPA incasso machtigingen.

Betalingen incasseren onder Zakelijke Europese incasso

Een incasso moet 1 interbancaire werkdag voor de incassodatum ingediend worden bij de banken, ongeacht het incasseringstype (eenmalig, eerste of opvolgende). In de tabel hieronder vind je alle relevante timings voor Zakelijke Europese incasso:

2 weken voor incasso (of een kortere periode indien overeengekomen met de klant) Stel je klant via een vooraankondiging op de hoogte dat je de betaling twee weken later zal incasseren (of korter van te voren indien overeengekomen met de klant). 1 werkdag voor incasso Dit is de laatste dag dat je een incasso instructie kunt sturen naar je bank onder Zakelijke Europese incasso. Dag van incasso De dag dat de incasso wordt verwerkt. 2 werkdagen na incasso Dit is de laatste dag dat je de incasso kunt corrigeren. En de laatste dag dat de bank van je klant de incasso kan terugdraaien.

Onder het Zakelijke Europese incasso systeem heeft de betaler geen recht op terugboeking van een geautoriseerde incasso. Als de betaler echter gelooft dat de incasso niet gedekt is door een Zakelijke machtiging, heeft hij tot 13 maanden na de afschrijving recht op verzoek tot terugboeking van een ongeautoriseerde of onrechtmatige incasso.

Foutmeldingen

Als een betaling mislukt vóór de verrekening, zal de bank van de klant jouw bank op de hoogte stellen op de dag van de incasso. Als er een probleem is met een betaling na de verrekening, zal de bank van de klant jouw bank op de hoogte stellen op de dag dat het probleem zich voordoet of tot maximaal 5 dagen na de verrekening.

Incassanten moeten zich bewust zijn van de retourtermijn voor betalingen. Gedurende deze periode kan de bank van je klant op eigen initiatief een betaling terugsturen. Bijvoorbeeld als ze geen bedrag van de rekening van je klant kunnen incasseren wegens onvoldoende saldo. Voor Standaard Europese incasso’s is de retourtermijn 5 interbancaire werkdagen na de incassodatum. Voor Zakelijke Europese incasso’s is deze periode teruggebracht naar twee interbancaire werkdagen.

Voor meer informatie raadpleeg onze handleiding over Berichten van de banken.

Zon- en feestdagen en geoptimaliseerde timings

Je kunt alleen betalingen indienen bij de bank op interbancaire werkdagen. Banken zullen geen berichten behandelen op niet-interbancaire werkdagen. Het betekent echter dat je wel berichten kunt ontvangen op nationale feestdagen als het geen interbancaire feestdagen zijn.

Elke interbancaire werkdag heeft een sluittijd die kan variëren van bank tot bank. Als de sluittijd vroeg op de werkdag is, is het aanbevolen om je aanvraag een dag voor het reguliere schema in te dienen bij de banken. Bijvoorbeeld 6 dagen (in plaats van 5) voor een eerste incasso en 3 dagen (in plaats van 2) voor een opvolgende incasso.

Timings optimaliseren door Standaard en Zakelijke Europese incasso’s te combineren

Om timings te optimaliseren kun je, waar mogelijk, proberen om betalingen te incasseren met Zakelijke Europese incasso. De aanzienlijk kortere timings, vooral voor eerste incasso’s, in combinatie met het terugboek beleid en kortere retourtermijn kunnen aantrekkelijk zijn voor incassanten. Het systeem kan echter alleen worden gebruikt om betalingen van bedrijven te incasseren. Niet van consumenten of micro-ondernemingen. Bovendien is dit systeem alleen beschikbaar bij deelnemende banken, waardoor het bereik minder groot kan zijn. Desondanks, kun je waar mogelijk een combinatie van Zakelijke en Standaard Europese incasso’s gebruiken om het betalingsproces te optimaliseren.

SEPA incasso timings met GoCardless

GoCardless behandelt alle SEPA incasso betalingen aan de hand van de volledig geoptimaliseerde timings hierboven. GoCardless verstuurt en ontvangt berichten van de banken namens jou, in overeenstemming met interbancaire timings en uiterste tijdstippen. Je hebt altijd volledig inzicht in de status van je betalingen via ons dashboard of API.

GoCardless verwerkt op dit moment SEPA incasso betalingen via het Standaard Europese incasso systeem. We zullen dit snel uitbreiden naar het Zakelijke Europese incasso systeem. We zullen je dan helpen om, indien mogelijk, een combinatie van deze systemen te gebruiken om je betalingsproces te optimaliseren.

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