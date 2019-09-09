SEPA incasso machtigingen en betalingsaanvragen indienen

Bij SEPA incasso verloopt alle communicatie via de banken.

Deze handleiding laat zien hoe je nieuwe SEPA incasso machtigingen en betalingsaanvragen indient. Voor meer informatie over het ontvangen van berichten van de banken, raadpleeg je onze handleiding over berichten van banken.

Hoe dien je SEPA incasso machtigingen en betalingsaanvragen in?

Nieuwe SEPA incasso machtigingen en betalingsaanvragen dien je in door een XML bestand te uploaden naar de bank. Elke incasso moet de machtigingsgegevens uit de originele machtiging bevatten inclusief eventuele aanpassingen. Dit bestand wordt door de bank van de incassant naar het geselecteerde Clearing and Settlement systeem gestuurd. Het CSM stuurt het bestand vervolgens door naar de bank van de betaler.

Als de machtiging is aangemaakt, kan de incassant betalingen incasseren. Zijn er fouten gemaakt tijdens het aanmaakproces? Dan word je hiervan op de hoogste gesteld door de bank.

Betalingsaanvragen indienen bij de banken

De volgende transactiecodes worden gebruikt voor het indienen van betalingsaanvragen:

Code Gebruik FRST De eerste incasso onder deze machtiging. RCUR Standaard incasso’s onder een machtiging. Gebruik deze code voor alle opvolgende SEPA incasso transacties. FNAL De laatste SEPA incasso onder een machtiging. OOFF Deze code gebruik je voor een eenmalige incasso. Opvolgende incasso’s worden geweigerd.

Deze aanvragen moeten ook de machtigingsgegevens bevatten. Meer informatie over hoe je een machtiging aanmaakt, wijzigt of annuleert vind je in onze handleiding over SEPA incasso machtigingen.

Meer informatie over het incasseren van SEPA incasso betalingen vind je in onze handleiding over het incasseren van betalingen via SEPA incasso.

Berichten indienen via GoCardless

GoCardless biedt een simpele, maar krachtige interface en API om SEPA incasso machtigingen en betalingsaanvragen in te dienen.

Als een klant een machtiging heeft ingevuld, kun je de betalingsaanvraag in drie simpele stappen indienen:

Selecteer een klant op je dashboard. Vul een eenvoudig formulier in met het bedrag en de datum van de betaling. Je krijgt ook de optie om terugkerende betalingen aan te maken of een partij betalingen in een keer te uploaden. GoCardless gebruikt vervolgens deze informatie samen met de machtigingsgegevens om uit jouw naam een betalingsaanvraag in te dienen bij een van onze sponsor banken.

Meer weten over het incasseren van automatische incasso’s binnen Europa? Of contact opnemen met GoCardless? Ga naar de GoCardless website.